IT-Firma Atos prüft Aufspaltung und holt neue Chefs

Paris/Berlin Die französische IT-Firma Atos will dem andauernden Gegenwind mit einer neuen Firmenstruktur Herr werden. Es werde eine Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen geprüft, teilte Atos am Dienstag mit. Zugleich kündigte Atos an, Firmenchef Rodolphe Belmer verlasse die Firma zu Ende September. Er hatte erst zum Jahresstart das Zepter übernommen.

Ihm sollen nun Nourdine Bihmane und Philippe Oliva nachfolgen. Finanzchef Uwe Stelter hatte bereits im März überraschend seinen Rückzug bekanntgegeben. Atos hat zuletzt mit zwei Gewinnwarnungen innerhalb kurzer Zeit überrascht.

In Atos ist unter anderem die frühere Siemens-Sparte SIS aufgegangen, die der Münchner Technologiekonzern 2011 an die Franzosen verkauft hatte. Seither ist Siemens Atos-Großaktionär.

