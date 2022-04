IT Schweinefilet und Speicherplatz: Warum Lidl-Mutterkonzern Schwarz eine Cloud-Plattform startet

Düsseldorf Die Schwarz-Gruppe hat seit einigen Wochen Produkte im Angebot, die man von einem Handelsunternehmen nicht erwarten würde: Der Mutterkonzern von Lidl und Kaufland hat unter dem Namen Stackit eine Cloud-Plattform entwickelt. Seit dem Ende der Testphase können Kunden auf Speicherplatz und Rechenleistung, Datenbanken und Analysewerkzeuge in zwei Rechenzentren zugreifen.

Nun will der Konzern massiv in die Vermarktung investieren. „In den nächsten drei bis sechs Monaten werden wir eine bundesweite Kampagne fahren“, kündigte Digitalchef Rolf Schumann im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Die Kosten dürften sich auf mehrere Millionen Euro belaufen – genaue Zahlen nennt das für seine Verschwiegenheit bekannte Familienunternehmen nicht.

Werbung ist in der Tat nötig. Im Markt für IT-Infrastruktur aus der Cloud dominieren amerikanische Unternehmen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft und Google, die massiv in den Ausbau ihrer Angebote investieren. Die Schwarz-Gruppe sieht trotzdem eine Chance: Viele kleine und mittelständische Unternehmen fürchten Abhängigkeiten. „Wir wollen unsere technische Souveränität sicherstellen“, sagt Schumann. „Es gibt viele Unternehmen, die die gleichen Bedürfnisse haben.“

Der Digitalchef der Schwarz-Gruppe will mit der eigenen Cloud die technische Souveränität des Konzerns sicherstellen. (Foto: Schwarz) Rolf Schumann

An der Technologie arbeitet die Schwarz-Gruppe schon seit Jahren: 2018 entschied sich das Familienunternehmen, eine eigene Cloud-Plattform zu entwickeln – mit Zustimmung des Eigentümers Dieter Schwarz. Das Kerngeschäft mit dem Handel sei ohne die Digitalisierung nicht mehr zu denken, sagt Christian Müller, der als Chief Information Officer (CIO) die IT-Abteilung mit 4000 Mitarbeitern leitet.

„Wir wollen unabhängig sein und das Know-how intern haben“, sagt Müller. Dabei gehe es nicht nur darum, die Datenverarbeitung zu kontrollieren, sondern auch die Technologie. Das sei nicht möglich, wenn man ausschließlich die großen Cloud-Dienste nutze, im Branchenjargon Hyperscaler genannt.

Onlineshop von Lidl läuft in der eigenen Cloud

Möglich geworden ist die Entwicklung durch Veränderungen der Führungsstruktur. Seit Anfang Dezember ist Gerd Chrzanowski Komplementär der Gruppe und hat damit die oberste Leitungsposition im Unternehmen inne. Zuvor stand jahrzehntelang Klaus Gehrig an der Spitze, der den IT-Projekten eher skeptisch gegenüberstand. Doch Gehrig musste im vergangenen Jahr nach einem Streit mit Inhaber Dieter Schwarz das Unternehmen verlassen.

„Wir haben die Freiheit und das Vertrauen von Gerd Chrzanowski bekommen, an neuen Themen zu arbeiten“, sagt IT-Chef Müller. „Wir mussten uns das Vertrauen für die Digitalisierung erarbeiten, und zwar anhand von Zahlen. Jetzt haben wir eine Freiheit, die ich von Dax-Konzernen so nicht kenne“, sekundiert Schumann, der viele Jahre bei SAP tätig war.

Damit expandiert die Schwarz-Gruppe in ein weiteres Geschäftsfeld abseits des Handels. Mit Prezero besitzt der Konzern bereits ein Entsorgungsunternehmen, was die Kreislaufwirtschaft erleichtern soll. Auch in der Lebensmittelproduktion ist Schwarz tätig. Zudem plant Lidl, mehrere Containerschiffe in Dienst zu stellen.

Den Onlineshop von Lidl hat die Schwarz-Gruppe innerhalb der letzten 18 Monate von verschiedenen Systemen vollständig auf die eigene Cloud-Plattform umgestellt, inklusive dem eigenen Bezahlsystem Lidl Pay. Auch der Onlinemarktplatz von Kaufland und die Kundenkartensysteme mit einer dreistelligen Millionenzahl von Mitgliedern nutzen die Technologie.

Dabei wird – wie im Konzern üblich – sehr genau kalkuliert. „Wir stellen nicht jedes System blind um, das könnten wir uns in unserem Geschäftsmodell nicht leisten“, sagt IT-Chef Müller. „Wir fassen nur an, was wirtschaftlich sinnvoll ist.“ Die Faustformel: Was ohnehin neu entwickelt wird und im Wettbewerb hilft, läuft in der eigenen Cloud.

Der IT-Chef stellte bereits viele interne Prozesse auf die eigene Cloud um. Christian Müller

Auch bei der Plattform geht Schwarz pragmatisch vor. Als technische Grundlage dient die herstellerneutrale und offene Software Openstack – Unternehmen können diese nach dem Open-Source-Prinzip frei nutzen und modifizieren.

Sie enthält Komponenten wie Rechenleistung, Speicherplatz und Netzwerkmanagement, außerdem Services wie einen Identitätsdienst, virtuelle Maschinen oder eine Umgebung für die Softwareentwicklung.

„Hidden Champions wollen ihr Geheimrezept schützen“

Viele Konzerne haben vor Jahren begonnen, ihre IT in die Cloud zu verlagern – wenn Volkswagen die Autowerke vernetzt oder die Deutsche Bank mit Algorithmen die Geldwäsche bekämpft, sind die großen Dienstleister aus den USA zu wichtigen Partnern geworden.

„Wir treten nicht gegen die Hyperscaler an“, betont Digitalchef Schumann. Bei den Konzernen komme man allenfalls für einzelne Szenarien infrage, als Ergänzung zu den bestehenden Installationen. Experten sprechen von Multi-Cloud-Szenarien, die es in vielen großen Organisationen gibt.

Die Schwarz-Gruppe sieht jedoch bei kleinen und mittleren Unternehmen eine Nische. „Viele Mittelständler haben mit der digitalen Transformation später angefangen und stellen sich jetzt dieselben Fragen zur digitalen Souveränität, die wir uns selbst gestellt haben“, sagt Schumann. „Die meisten Hidden Champions haben ein Geheimrezept, das sie schützen wollen.“

Stackit soll den wichtigsten Teil des Bedarfs abdecken, und das mit großer Zuverlässigkeit. „Alle Services, die wir entwickeln, nutzen wir als Großunternehmen selbst – wir haben schon sehr viel“, betont IT-Chef Müller. Wenn es einen Service nicht gebe, empfehle man den Kunden eine Multi-Cloud-Strategie.

Um mittelständische Kundschaft buhlen jedoch auch andere Unternehmen. Ionos aus der United-Internet-Gruppe bezeichnet sich selbst als „europäische Cloud-Alternative“, die Deutsche Telekom streicht bei ihrer Open Telekom Cloud die „hochsicheren, europäischen Rechenzentren“ hervor. Beide Unternehmen nutzen ebenfalls Openstack als technische Grundlage.

„Wenn die Schwarz-Gruppe etwas macht, dann richtig“

Experten sehen Potenzial. „Der Markt ist so groß, dass er auch kleinen Anbietern Möglichkeiten bietet, schnell zu wachsen“, sagt Karsten Leclerque, Analyst beim Marktforscher PAC. Gerade im Mittelstand gebe es Chancen für europäische Anbieter, die die Daten in der EU verarbeiten: „Der Umgang mit der Cloud ist juristisch komplex, kleinere Unternehmen gehen daher vielleicht den einfachen Weg.“ Der Standort allein reiche indes nicht, es brauche neben wettbewerbsfähiger Technik einen guten Service.

Die Schwarz-Gruppe glaubt an ihre Chance. Ziele für den Umsatz oder Marktanteil nennt das Unternehmen zwar nicht. Es handle sich aber um eine wichtige Initiative, betont Digitalchef Schumann: „Wenn die Schwarz-Gruppe etwas macht, dann macht sie es richtig.“ Der interne Einsatz habe bereits gezeigt, dass man das Produkt wirtschaftlich entwickeln könne – „deswegen gehen wir damit jetzt an den Markt“.

