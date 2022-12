IT-Sicherheit „An der Belastungsgrenze“: Experten für die Cyberabwehr werden knapp

Die Bedrohung durch Hackerangriffe ist so groß wie nie, wie auch der Fall Continental zeigt. Unternehmen und Behörden finden kaum genug Spezialisten zur Abwehr und für die Aufräumarbeiten.

Die Bedrohung durch Cyberangriffe ist nach Einschätzung von Experten so hoch wie nie. (Foto: Reuters) Cyberangriff (Symbolbild)

Düsseldorf, Berlin Die Folgen von Hackerangriffen können dramatisch sein – von Imageschäden über den Verlust von Geschäftsgeheimnissen bis zum Produktionsstillstand. Was die Not derzeit noch schlimmer macht: Es ist schwierig, kompetente Hilfe zu bekommen.

Bei IT-Dienstleistern und Beratungsunternehmen, die virtuelle Einbrüche forensisch untersuchen und Systeme wiederherstellen, werden die Kapazitäten knapp. „Wir sind im Moment an der Belastungsgrenze, das geht fast allen so“, berichtet zum Beispiel Wilhelm Dolle, Partner bei KPMG und Chef der Abteilung „Cyber Security“.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor einem „grundsätzlichen Engpass“ an Personal für die Incident Response, also den Umgang mit IT-Sicherheitsvorfällen. Wer dafür keine eigenen Ressourcen in der Organisation habe, benötige externe Dienstleister – „die sind aber zeitweise komplett ausgelastet und können dann keine neuen Vorfälle annehmen“.

Cybersicherheit: Bedrohung auf Rekordniveau