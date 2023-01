IT-Sicherheit „Kaum zu bewältigen“: Neue EU-Richtlinie für Cybersicherheit setzt Unternehmen unter Zeitdruck

Ob Energieversorger, Onlinemarktplätze, Konzerne oder Mittelständler: Unternehmen müssen auf Geheiß der EU mehr für Cybersicherheit tun. Die Frist ist knapp.

Ein Gesetzespaket der Europäischen Union ist in Kraft getreten, das Organisationen in verschiedenen Branchen zum Schutz gegen Cyberangriffe verpflichtet. (Foto: imago/Panthermedia) EU-Kommission

Düsseldorf In vielen Unternehmen ist IT-Sicherheit bislang keine Chefsache. Das dürfte sich in den nächsten Monaten ändern: Am heutigen Montag ist ein Gesetzespaket der Europäischen Union (EU) in Kraft getreten, das Organisationen in verschiedenen Branchen zu einem stringenten Schutz gegen Cyberangriffe verpflichtet – und dabei ausdrücklich das Management einbezieht.

So sinnvoll das ist: Die Richtlinie „über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau“ (kurz: NIS 2) könnte die deutsche Wirtschaft vor erhebliche Probleme stellen. So sind die Anforderungen erheblich. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, dürfte es schwer haben, die Vorgaben bis Herbst 2024 einzuhalten.