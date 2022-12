Jahresrückblick Danach hat Deutschland 2022 gesucht

Zwischen Ukrainekrieg und Klimawandel: Die Ereignisse des Jahres spiegeln sich in den Suchbegriffen bei Google wider. Was 2022 am häufigsten gesucht wurde.

Düsseldorf Google hat die Top-Suchbegriffe des Jahres 2022 in Deutschland bekanntgegeben. Doch welche Suchanfragen stellten die Deutschen im laufenden Jahr am meisten? Was ist 2022 alles in Deutschland passiert? Die Top-Suchanfragen veröffentlicht die Alphabet-Tochter jährlich auf der Website Google-Trends. Wir haben für Sie die wichtigsten zusammengefasst.

Das sind die Top Google-Suchbegriffe in Deutschland 2022

„Ukraine“ und „Vladimir Putin“

Mit Blick auf das Jahr 2022 verwundert es nicht, dass der Personenname Vladimir Putin am häufigsten in Googles Suchmaske landete. Am 24. Februar befahl der russische Präsident den Überfall auf die Ukraine und verursachte damit einen Krieg auf europäischem Boden. Die Frage, die sich die Menschen in Deutschland in dem Zusammenhang am häufigsten gestellt haben, ist laut Google: „Warum greift Russland die Ukraine an?“

Im Jahresverlauf hat sich der Krieg sowohl auf medialer Seite – gemessen an den Schlagzeilen – als auch auf gesellschaftlicher Ebene (Suchinteresse in Deutschland) zum relevantesten Thema entwickelt. „Ukraine“ ist der gefragteste allgemeine Suchbegriff im Jahr 2022. Weitere Fragen, die sich die Deutschen nach Ausbruch des Kriegs häufig gestellt haben:

Wie alt ist Putin?

Wie viele Soldaten hat Russland?

Was ist die NATO?

Was ist ein Oligarch?

„WM 2022“ und „Olympia 2022“

Unter den häufigsten Suchbegriffen 2022 tummeln sich zwei sportliche Großevents, die beide von kritischen Stimmen zur Menschenrechtssituation im jeweiligen Land begleitet wurden. Während bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar gegenwärtig noch der Ball rollt, fanden die Olympischen Spiele in Peking am 20. Februar ihr Ende. 27 Medaillen holten die deutschen Athleten in Summe – davon zwölf Mal Gold. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um Bundestrainer Hans-Dieter Flick schied dagegen bereits in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft aus.

„Queen“

Auch der Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 prägte das Suchverhalten in Deutschland. Wie das britische Königshaus mitteilte, starb die Queen im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral. Sie wurde 1952 Königin und war länger als jeder andere britische Monarch vor ihr auf dem Thron. Das Wort „Queen“ landet auf Platz vier der häufigsten Suchbegriffe 2022.

Weitere Themen, die 2022 häufig gesucht wurden

Im Scheinwerferlicht des Suchinteresses stand 2022 ebenfalls der Klimawandel. Allen voran der Saharastaub, der in diesem Jahr mehrfach bis nach Deutschland wehte und den Himmel Orange-Gelb färbte. Zudem stellten sich die Deutschen häufig Fragen rund um erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Ökologie. „Was ist der Klimawandel?“, „Wie funktionieren Windräder?“ oder „Was ist der ökologische Fußabdruck?“ gehören hierzulande zu den meistgestellten Fragen 2022.

Die häufigsten Suchbegriffe 2022 in der Übersicht

Allgemeine Suchbegriffe:

Ukraine WM 2022 Olympia 2022 Queen Vladimir Putin Affenpocken Frauen EM 2022 Nations League Jeffrey Dahmer Warnung vor Sturmböhen

Schlagzeilen:

Ukraine Affenpocken 9-Euro-Ticket Hitzewarnung Layla Will Smith Taiwan Energiepauschale Katar Bürgergeld

Persönlichkeiten:

Vladimir Putin Johnny Depp Amber Heard Boris Becker Novak Djoković Fynn Kliemann Tina Ruland Will Smith Harald Glööckler Anouschka Renzi

