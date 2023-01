Jeff Lawson Dieser Veteran des Silicon Valley will Cookies überflüssig machen

San Francisco Wer sich im Internet bewegt, wird digital verfolgt. Beim Aufruf einer Website spionieren im Hintergrund oft Dutzende, teilweise sogar Hunderte Programme aus, was ein Nutzer gerade tut. Einst waren diese sogenannten Cookies dazu gedacht, Dienste möglichst genau an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Heute haben sie ein Eigenleben entwickelt.

Die ersten Firmen gehen bereits einen Schritt in die andere Richtung. Nike hat nahezu alle Cookie-Dienste von Drittanbietern von seiner Website verbannt. Der Sportartikelhersteller kontrolliert nun weitgehend selbst, wie die Kontakte zu Kunden gepflegt werden. Im Hintergrund hilft eine Firma aus dem Silicon Valley mit: Twilio.

Gründer und Chef Jeff Lawson ist ein Veteran der Tech-Branche. Seit den 1990er-Jahren hat er mehrere Firmen aufgebaut und arbeitete bei Amazon mit an der Technik hinter der Cloud-Sparte AWS. Twilio startete er 2008 in San Francisco.

„Während der vergangenen zwei Jahrzehnte haben viele Konzerne immer mehr einzelne Dienste gekauft, um die Beziehungen zu ihren Kunden zu pflegen“, sagt Lawson im Gespräch mit dem Handelsblatt. Heute seien die Dienste oft zerstückelt und es fehlten zentral verfügbare Daten. Genau diese Verbindung wolle Twilio gewährleisten.

Mit den Diensten können die Unternehmen in Echtzeit Daten auswerten, damit Kunden die richtige Lösung angeboten bekommen. „Wir geben Firmen die Kontrolle über ihre Kundenbeziehungen zurück“, sagt der 45-Jährige.

Google und die EU könnten Firmen zum Umdenken zwingen

Nike-Chef John Donahoe erklärte bei einer Präsentation, wie aufgrund der Coronapandemie plötzlich etliche Mitarbeitende nicht mehr in die Geschäfte konnten, um die Kunden zu beraten. Mit Twilio baute der Sportartikelriese daraufhin ein System auf, mit dem er den Verbrauchern direkt über die eigene App oder Website Auskunft zu passenden Produkten geben kann.

Seit die Geschäfte wieder offen sind, fährt Nike zweigleisig. „Unsere Mitarbeitenden beraten jetzt wieder in den Geschäften, die beraten aber auch weiter unsere digitalen Kunden“, sagte Donahoe.

Nike geht dabei proaktiv vor. Viele andere Unternehmen könnten zum Umdenken gezwungen werden. Die EU hat mit der Datenschutzgrundverordnung den Einsatz von Cookies und Trackern eingeschränkt.

Der weltgrößte Suchmaschinenanbieter Google hat zudem angekündigt, in seinem Chrome-Browser ab diesem Jahr Cookies von Drittanbietern zu blockieren. Eigentlich sollte das Ende schon 2022 kommen – Google will Werbetreibenden nun aber mehr Zeit einräumen.

Für viele Firmen dürfte daher kein Weg an einer Umstellung ihres Systems vorbeiführen. Lawson hat mit Twilio bereits eine lange Liste von Kunden. Dazu gehören die Hausgeräte-Sparte von Bosch, aber auch bekannte Digitalkonzerne wie Uber oder Airbnb.

Twilio-Aktie hat rund 80 Prozent an Börsenwert verloren

Für Lawson selbst geht es um viel. Twilio dürfte im vergangenen Jahr rund 3,8 Milliarden Dollar Umsatz erzielt haben, schreibt aber seit der Gründung Verluste. An der Börse hat sich dazu für die Tech-Branche die Stimmung gedreht. Im vergangenen Jahr hat Twilio rund 80 Prozent an Börsenwert verloren. 2023 will Lawson einen Gewinn machen.

Investoren werden bereits unruhig. Lawson versucht zu beschwichtigen: „Wie viele Unternehmen haben wir mit kurzfristigem Gegenwind zu kämpfen, aber die langfristigen Chancen bleiben groß.“ Er hatte bereits die Entlassung von rund jedem zehnten Mitarbeiter sowie die Reduzierung von Büroflächen angekündigt.

Analysten sehen ein gemischtes Bild bei Twilio. Meta Marshall von der Investmentbank Morgan Stanley sagt, das Unternehmen biete gute Produkte, müsste aber eine bessere Marge erreichen. Insgesamt sei sie jedoch zuversichtlich: „Wir sind nach wie vor der Meinung, dass das Unternehmen 2023 den Break-even erreichen wird.“

Zudem hat Twilio prominente Unterstützung: Die bekannte Tech-Investorin Cathie Wood nahm Twilio im November erstmals in ihr Portfolio auf und kaufte Aktien im Wert von 33 Millionen Dollar.

