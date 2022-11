Jobmarkt Weniger Stellen, aber bis zu 55 Prozent mehr Gehalt: IT-Fachkräfte fallen in der Krise weich

Der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und Whatsapp schreibt Geschichte - noch nie hat ein Techunternehmen in der Geschichte so viele Mitarbeiter auf einmal entlassen wie Meta.

Düsseldorf Jetzt also auch Meta: Zum ersten Mal in seiner 18-jährigen Firmengeschichte baut der Facebook-Mutterkonzern im großen Stil Arbeitsplätze ab. Ganze 11.000 der insgesamt 87.000 Mitarbeiter müssen gehen, wie Gründer Mark Zuckerberg am Mittwoch verkündete.

Es ist der dritte große Stellenabbau binnen weniger Wochen in der Branche. Zuvor hatte der Kurznachrichtendienst Twitter nach der Übernahme durch Milliardär Elon Musk Tausende Mitarbeiter entlassen. Microsoft baute bereits im Oktober gut ein Prozent seiner weltweit 221.000 Mitarbeiter ab.

Der Wirtschaftsabschwung trifft die Technologiefirmen hart und beendet den Boom der Coronapandemie in der Branche. Laut dem Technologieportal Crunchbase wurden allein in diesem Jahr 45.000 IT-Arbeitsplätze in Amerika abgebaut – und das ohne die Meta-Kündigungen.

Auch in Deutschland macht sich das bemerkbar. Die Zahl der Stellenausschreibungen für IT-Experten sinkt – und das erstmals seit Jahren. So zeigen Daten des Personaldienstleisters Hays und der Berliner Index-Gruppe, dass die Zahl der geschalteten Jobanzeigen seit Jahresbeginn branchenweit um neun Prozent nach unten ging.

Unter Entwicklern ist der Rückgang sogar noch größer. So wird laut Hays-Index derzeit ein Fünftel weniger Webentwickler gesucht als noch im Januar, bei App- und Mobile-Programmierern beträgt das Minus rund 15 Prozent. Ähnliche Beobachtungen macht auch die Jobplattform Indeed. Dort entwickeln sich in gleich vier europäischen Ländern IT-Jobs unterhalb des Durchschnitts.

Jobentwicklung in der IT: „Die Kirche im Dorf lassen“

Experten sehen die derzeitige Wirtschaftskrise und die hohen IT-Gehälter verantwortlich für die Trendwende. „Aktuell wird unternehmensintern auf die Kostenbremse gedrückt und der Return on Investment laufender Projekte stärker hinterfragt“, sagt Hays-Vorstand Andreas Sauer. Da könne auch das ein oder andere kostspielige IT-Projekt gestrichen werden.

Allerdings müsse man „die Kirche im Dorf lassen“, wie es Sabine Laukemann, Personalchefin von IT-Dienstleister Datagroup, ausdrückt. Der Rückgang der Stellenausschreibungen geschehe „auf hohem Niveau“. „Microsoft, Meta oder andere werden über mehrere Länder Leute entlassen, aber ich erwarte in Deutschland keine große Entlassungswelle“, sagt Laukemann.

Dem stimmen auch andere Branchenbeobachter zu. „Dass die Fachkräftelücke in der IT kleiner wird oder sich die Lage entspannt, können wir nicht erkennen“, sagt Lydia Erdmann, Arbeitsmarktexpertin beim Digitalverband Bitkom. Zuletzt blieben in der Branche 96.000 Jobs unbesetzt.

Boomzeiten sind vorbei

Die Kündigungswelle in Amerika ist die Korrektur einer jahrelangen Boomphase. Die großen Tech-Konzerne haben über die Jahre ihre Teams mit IT-Experten massiv aufgestockt. Allein für Microsoft arbeiten weltweit aktuell 221.000 Menschen – 90.000 Leute mehr als noch 2018. Auch Google konnte seine Mitarbeiterzahl seit 2017 verdoppeln. Und bei Meta und Twitter sind heute etwa 60 Prozent mehr Menschen beschäftigt als noch vor Corona.

Die Nachfrage bescherte der IT- und Entwicklerzunft auch in Coronazeiten ordentliche Lohnzuschläge. Leiter einer IT-Entwicklungsabteilung konnten ihr Gehalt seit der Pandemie um 13,5 Prozent steigern, zeigt ein aktueller Vergütungsvergleich der Personalberatung Robert Half.

Im Bereich Cybersecurity sind die Gehaltssteigerungen noch deutlicher. Dort verdienen IT-Sicherheitsberater mit viel Erfahrung heute im Schnitt 25 Prozent mehr als noch 2019 oder knapp 88.000 Euro Jahresfixgehalt. IT-Sicherheitschefs, sogenannte CSOs, kommen heute gar auf 170.000 Euro – 55 Prozent mehr als noch im Herbst 2019.

„Tech-Jobs sind, was Recruiting- und Gehaltskosten angeht, ein großer Kostenfaktor für Unternehmen“, sagt Annina Hering von Indeed. Und so fielen die IT-Spezialisten in unsicheren Zeiten wie diesen „womöglich zuerst Sparmaßnahmen zum Opfer“.

„Es werden nicht unbedingt die Leute entlassen, die wir suchen“

Allerdings fallen die Kostenreduktionen je nach Aufgabe und Branche anders aus. „Es ist nachvollziehbar, dass sich Unternehmen angesichts der möglichen Rezession mit Stellenausschreibungen zurückhalten“, sagt Laukemann von IT-Dienstleister Datagroup. „Vor allem Unternehmen aus betroffenen Branchen wie dem Handel sind eher vorsichtig.“

Aber das heißt nicht, dass Fachleute leichter zu finden sind. „Für uns hat sich der Arbeitsmarkt nicht verändert, sowohl was die Verfügbarkeit als auch Bezahlbarkeit von IT-Kräften betrifft“, sagt Laukemann.

Nicht immer trifft das neue Angebot am Arbeitsmarkt auf Nachfrage. „Man kann davon ausgehen, dass dort nicht unbedingt die Leute entlassen werden, die wir suchen“, sagt Stefan Scheller, Fachberater Personalmarketing bei Datev, dem drittgrößten IT-Unternehmen Deutschlands. „Gerade die Leute mit den aktuell gefragten Technologiekenntnissen werden die wenigsten Unternehmen derzeit freigeben.“

Stimmung in der Branche sehr gut

Krise? Davon merkt auch Rudi Bauer bislang wenig. Der Chef der IT-Jobplattform „We Are Developers“ meldet sich per Videoschalte vom Web Summit in Lissabon. Auf der Bühne des wichtigen Tech-Tête-à-Tête dominieren Themen wie die strauchelnde Kryptoszene, der Klimawandel und der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Abseits davon, so berichtet es Bauer, sei die Stimmung auf dem Branchentreffen jedoch „sehr, sehr gut“. Die Unternehmen hätten verstanden, „dass sie ihre Entwickler halten müssen, um erfolgreich zu bleiben“. Folglich gehe es eher um New Work und die besten Arbeitsbedingungen statt um Abbauszenarien.

Dass der Bedarf an IT-Fachkräften runtergeht, sieht Bauer nicht. „Ich glaube eher, dass sich die Mechanik am IT-Jobmarkt gerade ändert und Unternehmen gefragte Entwickler nicht mehr über klassische Stellenanzeigen erreichen“ – was auch den Rückgang der Daten erklären könnte.

Viele Spezialisten suchten lose nach spannenden Projekten, Unternehmen und Ideen, um sich weiterzuentwickeln. „Die warten eher, bis der nächste Job zu ihnen kommt und nicht umgekehrt.“

