Jochen Hanebeck Das sind die fünf größten Baustellen des neuen Infineon-Chefs

München Ausverkauft bis nächstes Jahr: Am Freitag nimmt Jochen Hanebeck auf dem Chefsessel von Infineon Platz – und steht von der ersten Minute an unter Druck. Denn Deutschlands größter Halbleiterhersteller kann die Auftragsflut kaum bewältigen, die Kunden müssen monatelang auf ihre Ware warten. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss hinterlässt seinem bisherigen Produktionsvorstand kein leichtes Erbe.

Das Handelsblatt stellt die fünf größten Baustellen des neuen Infineon-Chefs vor:

Kaum widerstandsfähig: Die Lieferkette von Infineon ist seit Beginn der Pandemie immer wieder gerissen. Erst war es ein Schneesturm, der das Werk in Texas lahmlegte, dann ein Lockdown in Malaysia, der die Weiterverarbeitung der Chips verhinderte. Und schon seit anderthalb Jahren klemmt es vor allem bei den Auftragsfertigern in Fernost, die für Infineon Halbleiter produzieren. Die Engpässe kosten den Konzern Hunderte Millionen Euro an Umsatz.

Oberste Aufgabe des neuen Chefs sei es daher, eine verlässliche Lieferkette aufzubauen, sagt ein Insider. Das aber wird mühsam. „Wir arbeiten schon seit einigen Jahren daran, die Abhängigkeit von Taiwan zu reduzieren“, sagte der scheidende Infineon-Chef Ploss zuletzt dem Handelsblatt. Ohne TSMC aus Taiwan, den weltweit führenden Auftragsfertiger, kommt Infineon trotzdem bis heute nicht aus.

2. Wachstum: Die Wettbewerber sind dynamischer unterwegs

Gut neun Prozent Umsatzplus pro Jahr: Das hat Hanebeck-Vorgänger Ploss den Investoren über einen Branchenzyklus hinweg versprochen. Auf den ersten Blick ist das ein ambitioniertes Ziel, denn in den vergangenen Jahren war die Branche den Marktbeobachtern von Omdia zufolge im Schnitt um 6,8 Prozent gewachsen. Allerdings geht die Beratungsgesellschaft McKinsey davon aus, dass das Wachstum der Halbleiterindustrie bis Ende des Jahrzehnts mit bis zu acht Prozent pro Jahr deutlich zulegen wird.

Bleibt Hanebeck bei dem selbst gesteckten Umsatzziel, so wird es nichts mit der Rückkehr unter die zehn größten Halbleiterhersteller der Welt. Nach der Übernahme des US-Rivalen Cypress vor zwei Jahren hatte Infineon stolz verkündet, das Unternehmen sei nun in die Top Ten eingezogen. Lange konnte sich der Dax-Konzern dort aber nicht halten, denn die meisten führenden Chiphersteller waren im vergangenen Jahr dynamischer unterwegs als Infineon.

Am Freitag nimmt der gebürtige Dortmunder auf dem Chefsessel von Infineon Platz. (Foto: Reuters) Jochen Hanebeck

Will Hanebeck in die Spitzengruppe zurückkehren, muss Infineon daher wesentlich stärker wachsen. Ein Vergleich der Prognosen des Dax-Konzerns und der Wettbewerber zum ersten Quartal zeigt indes: Die Aufholjagd hat noch nicht begonnen.

3. Höhere Marge: Infineon hinkt der Konkurrenz hinterher

Infineon verdient derzeit so gut wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Trotzdem sind die Konkurrenten zum Teil deutlich profitabler. So kamen die Bayern im vierten Quartal 2021 auf eine Bruttomarge von 41,5 Prozent. Der französisch-italienische Wettbewerber STMicroelectronics allerdings erreichte 45,2 Prozent, NXP aus den Niederlanden 56,2 Prozent. US-Anbieter Texas Instruments kommt sogar nah an die 70 Prozent heran.

Bei einem ähnlich hohen Umsatz blieben bei STMicroelectronics im vierten Quartal rund 200 Millionen Euro Gewinn mehr übrig als bei Infineon, NXP erzielte mit deutlich niedrigeren Erlösen einen deutlich höheren Überschuss. Hanebeck weiß, dass er handeln muss: „Wir haben bei der Profitabilität etwas Terrain im Vergleich zum Wettbewerb verloren“, sagte er unlängst dem „Manager Magazin“ und kündigte an: „Dieses Thema werden wir gemeinsam im Vorstand in Angriff nehmen.“ Details nannte der Konzern auf Nachfrage nicht.

4. Kapitalmarkt: Schwach an der Börse

Elektrotechniker Hanebeck muss das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. In seinen letzten Monaten an der Spitze von Infineon gelang das Vorgänger Ploss nicht so recht: Seit Jahresbeginn haben die Aktien rund ein Fünftel an Wert verloren. Der Dax büßte im selben Zeitraum nur etwa acht Prozent ein.

Fondsmanager Markus Golinski von Union Invest sagte unlängst: „Der Markt ist in Sorge, dass die Party bei den Halbleitern bald zu Ende sein könnte und dass die derzeit angekündigten und im Bau befindlichen Produktionsausweitungen schon bald zu Überkapazitäten führen werden.“ An der Branche allein kann es aber nicht liegen: Auch der Philadelphia Semiconductor Index der größten in den USA notierten Halbleiteraktien schnitt mit minus zehn Prozent besser ab als Infineon.

5. Die Aufholjagd bei neuen Materialien

Für zwei Milliarden Euro errichtet Infineon ein neues Chipwerk in Malaysia. Damit will Jochen Hanebeck im Geschäft mit den innovativen Materialien Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid aufholen. Die Fabrik ist dringend nötig, denn bei Siliziumkarbid kommt Rivale STMicroelectronics auf einen Marktanteil von 50 Prozent – nicht zuletzt wegen des Prestigekunden Tesla. Außerdem geht der US-Wettbewerber Wolfspeed gerade mit einer neuen SiC-Fabrik an den Start.

Hanebeck ist daher gezwungen, im Zukunftsmarkt einen Gang höher zu schalten. „Die Effizienz und die dadurch erzielbare Reichweite zählt bei Elektroautos, deshalb ist SiC so bedeutend“, sagt Peter Fintl, Chipexperte der Beratungsgesellschaft Capgemini. Die Autoindustrie steht für gut 40 Prozent vom Umsatz von Infineon.

Derzeit werden die SiC-Chips noch auf Scheiben mit 150 Millimeter Durchmesser produziert. Die Industrie macht sich jedoch gerade daran, auf 200 Millimeter große, sogenannte Wafer zu wechseln. „Das ist ein wichtiger technologischer Sprung, der enorme Kostenvorteile bringt“, erläutert Berater Fintl. Wenn Infineon langfristig vorn mitspielen will in dem Geschäft, muss dieser Sprung gelingen.

Im zweiten Halbjahr 2024 sollen die ersten Chips die neue Fabrik in Kulim verlassen. Es wird ein wichtiger Meilenstein, an dem sich Hanebeck messen lassen muss. Dass der Elektrotechniker in der Lage ist, neue Werke fristgerecht und im Budget aufzubauen, hat er indes erst im vergangenen Jahr bewiesen: In der neuen Fabrik in Villach liefen die Maschinen sogar ein Vierteljahr früher als geplant.

