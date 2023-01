Junge Firmen Reform der Mitarbeiterbeteiligung – So bewerten Start-ups und Verbände die Lindner-Pläne

Der Bundesfinanzminister will den Start-ups mehr Mitarbeiterbeteiligung ermöglichen.

Berlin Lange haben Start-ups und Verbände auf die Reform der Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland gewartet. Die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) treffen nun größtenteils auf Zustimmung.

Es würden die richtigen Stellschrauben angepackt, urteilt Christian Miele, Vorstandsvorsitzender des Start-up-Verbands. Ähnlich wie viele Jungfirmen drückt er nun bei der Umsetzung auf das Tempo. Bisher steht das Gesetzgebungsverfahren noch ganz am Anfang.

Im Kern plant Lindner, den steuerlichen Freibetrag auf 5000 Euro von derzeit 1440 Euro zu erhöhen, die sogenannte Dry-Income-Problematik zu entschärfen und günstigere Bedingungen einer größeren Menge an Start-ups zugänglich zu machen.

Die derzeit geltenden Regelungen bei der Mitarbeiterbeteiligung waren von der Branche scharf kritisiert worden. Erst im Herbst hatte mehr als ein Dutzend der führenden deutschen Start-ups in einem Brandbrief Veränderungen gefordert, um im internationalen Vergleich nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die rigide Besteuerung stand dabei im Mittelpunkt.

„Entscheidend ist, ob und in welcher Form jetzt zügig Änderungen kommen, die Mitarbeiterbeteiligungen bei Start-ups auf das Niveau der amerikanischen Marktstandards heben“, sagt der Chef des Chemnitzer HR-Start-ups Staffbase, Martin Böhringer.

Start-ups fordern Schnelligkeit bei der Umsetzung

Mitarbeiterbeteiligungen sind das zentrale Mittel von Start-ups, um Toptalente an sich zu binden. Zwar können sie in der Regel nicht die Gehälter von Großkonzernen zahlen, aber mit Beteiligungsprogrammen auf sich aufmerksam machen und somit Mitarbeiter am Unternehmenserfolg teilhaben lassen. Das steigere die Identifikation mit der Firma, teilte das Berliner Fintech N26 mit.

Bislang waren viele junge Firmen mit den geltenden Gesetzen aber unzufrieden. „Deutschland ist beim Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligungen nicht wettbewerbsfähig. Dies bedeutet einen massiven Standortnachteil für innovative und schnell wachsende Unternehmen, die auf internationale Fachkräfte angewiesen sind“, sagt Getyourguide-Mitgründer Johannes Reck. Den Vorstoß aus dem Bundesfinanzministerium begrüßt er deshalb ausdrücklich.

Der Vorstoß beinhaltet neben der Anhebung des steuerlichen Freibetrags auf 5000 Euro auch lange geforderte Änderungen bei der Dry-Income-Besteuerung. Dabei geht es darum, dass eine Steuerpflicht bereits besteht, obwohl dem Arbeitnehmer noch keine liquiden Mittel aus dem Verkauf seiner Beteiligung zugeflossen sind. Bevor ein Start-up verkauft wird oder an die Börse geht, können Mitarbeiter ihre Beteiligung in der Regel nicht verkaufen. Nach spätestens zwölf Jahren oder einem Arbeitgeberwechsel müssen sie ihre Unternehmensanteile allerdings versteuern – unabhängig davon, ob bereits Einnahmen daraus erfolgten.

Diesen Zeitraum will Lindner nun auf 20 Jahre verlängern. Zudem bietet er die „Möglichkeit eines weiteren Hinausschiebens der Besteuerung“ an, wie es in seinem Eckpunktepapier heißt. Das trage den teilweise langen Wachstumszyklen von Start-ups Rechnung, findet der Chef des Berliner Fintechs Raisin, Tamaz Georgadze.

Auch Hanno Renner vom HR-Start-up Personio begrüßt den Vorstoß und gibt Einblick in die bisherigen Schwierigkeiten: „Die sogenannte Dry-Income-Besteuerung sorgt dafür, dass Talente oft gar nicht erst bei Start-ups unterschreiben – aus Angst vor einer hohen Steuerrechnung, die sie gar nicht bezahlen können.“

Die Grünen unterstützen die Pläne

Nach Schätzungen des Bundesverbands Mitarbeiterbeteiligung (AGP) nutzen aktuell in Deutschland rund 700 Aktiengesellschaften sowie 3000 bis 3500 Firmen aus dem Mittelstand Programme zur Mitarbeiterbeteiligung.

Zwar sieht auch AGP-Geschäftsführer Heinrich Beyer einen Fortschritt in den vom Bundesfinanzministerium überarbeiteten Eckpunkten. Er macht aber einen konkreten Punkt aus, der „gegenüber der jetzigen Regelung einen Rückschritt“ darstelle.

Dabei geht es um die Entgeltumwandlung, die im Gegenzug zur Anhebung des Freibetrags nicht mehr steuerlich begünstigt wird. „Welches Unternehmen schenkt einem Mitarbeiter neben der normalen Vergütung noch jährlich 5000 Euro steuer- sowie abgabenfrei“, stellt Beyer die Praktikabilität dieser geplanten Regelung infrage. Die Erhöhung des Freibetrags drohe so zu verpuffen.

Dem Co-Chef und Gründer des Berliner Fintechs Scalable Capital, Erik Podzuweit, gehen die Pläne ebenfalls nicht weit genug. Ihm zufolge müsste der Freibetrag auf mindestens 25.000 Euro steigen und die Steuern erst fällig werden, wenn der Zeitpunkt des Exits – also des Bargeldzuflusses – erfolgt.

Die Schwellen sorgen dafür, dass insbesondere die Scale-ups, die in besonderer Weise im internationalen Wettbewerb um die besten Talente stehen, nicht von den verbesserten Regelungen profitieren können. Raisin-Chef Tamaz Georgadze

Podzuweit will zudem, dass die geplanten Vorteile nicht nur auf kleine und mittelständische Unternehmen beschränkt sind. Hier will Lindner Steuervorteile nun auch Firmen einräumen, die bis zu 500 Mitarbeiter beschäftigen und 100 Millionen Euro im Jahr umsetzen. Bisher lagen die Grenzen bei 250 Mitarbeitern und Maximalerlösen von 50 Millionen Euro.

„Die Schwellen sorgen dafür, dass insbesondere die Scale-ups, die in besonderer Weise im internationalen Wettbewerb um die besten Talente stehen, nicht von den verbesserten Regelungen profitieren können“, sagt Raisin-Chef Georgadze. Scale-ups sind besonders wachstumsstarke Jungfirmen.

Das überarbeitete Eckpunktepapier ist bisher noch nicht mit den Koalitionspartnern abgestimmt. Bei den Grünen trifft das Vorhaben aber schon mal auf Zustimmung. „Die Idee, die Regeln der Mitarbeiterbeteiligung durch die Anhebung des steuerlichen Freibetrags attraktiver zu gestalten, begrüße ich ausdrücklich“, sagt die Obfrau im Wirtschaftsausschuss des Bundestags, Melis Sekmen. „Wünschenswert ist, dass das zuständige Finanzministerium endlich in die konkrete Umsetzung geht.“

