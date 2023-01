Finanzminister Lindner will das bei Start-ups beliebte Instrument stärken. Doch die Finanzierungskrise ist eine Bedrohung für die Rendite der Angestellten – viele ahnen davon nichts.

Mitarbeiterprogramme sind ein häufig genutztes Instrument, um Talente an sich zu binden. (Foto: Unsplash) Meeting im Start-up

Düsseldorf, Berlin Mitarbeitenden deutscher Start-ups drohen böse Überraschungen: Die derzeitige Krise am Finanzierungsmarkt wird sich in vielen Fällen auch negativ auf ihre Beteiligungsprogramme auswirken. Softwareentwickler, Managerinnen und Marketing-Spezialisten könnten bei einem späteren Verkauf der Firma deutlich weniger Geld bekommen, als sie erwarten.

Die Programme sind dafür gedacht, Angestellte enger an junge Unternehmen zu binden. Mit Milliardensummen bewertete Firmen wie der Reiseerlebnisanbieter Getyourguide, die Neobank N26 und der Digitalversicherer Wefox bieten sie ebenso an wie ganz junge Start-ups. Dabei wird ein Teil des Gehalts in Form von Anrechten auf Firmenanteile ausgezahlt.

Damit haben die Angestellten ein finanzielles Interesse daran, dass ihrem Unternehmen ein erfolgreicher Exit gelingt – sei es über einen Börsengang oder einen Verkauf. „Qualifizierte Mitarbeiter gehen nicht wegen des Festgehalts zu einem Start-up, sondern erwarten in der Regel eine Beteiligung“, sagt Gerhard Wacker von der Unternehmensberatung PwC.

