 KI-Chips: Chiphersteller jagen 120 Milliarden-Dollar-Markt

Nvidia ist bislang der große Gewinner des Hypes um KI. Aber das muss nicht so bleiben. Denn die Kunden suchen günstigere und effizientere Lösungen.

Nvidia profitiert davon, dass für den KI-Hype viele Grafikprozessoren benötigt werden. Doch immer mehr Kunden lassen eigene KI-Chips entwickeln. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Grafikchips

München Es lockt ein unfassbar großes Geschäft: Die Marktforscher von Gartner rechnen in vier Jahren mit gut 119 Milliarden Dollar jährlichem Umsatz, den die Hersteller von Chips für Künstliche Intelligenz (KI) erzielen werden. Das teilte das US-Unternehmen an diesem Dienstag mit und hob damit die eigene Prognose aus dem Frühjahr erneut um sieben Milliarden Dollar an. Das wäre ein fast drei Mal so hoher Umsatz mit derartigen Halbleitern wie im Jahr 2022.

Börseninvestoren spekulieren darauf, dass ein gewichtiger Teil davon bei Nvidia landet. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs des US-Konzerns um rund 200 Prozent gestiegen. Keine andere Chipfirma profitiert so stark vom Hype um KI-Anwendungen wie ChatGPT.

Denn Nvidia ist der weltweit größte Hersteller von Grafikprozessoren, sogenannten GPUs. Diese werden für die datenintensiven KI-Anwendungen benötigt. Weil immer mehr Firmen KI einsetzen, wächst das Geschäft mit KI-Chips stärker als noch vor wenigen Monaten erwartet.

Nvidia bekommt neue Konkurrenz