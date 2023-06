 KI-News: Axel Springer will KI-Firmen zukaufen

OpenAI-Chef lobt Umgang von Politikern mit Künstlicher Intelligenz

Der Chef des Unternehmens OpenAI, Sam Altman, hat sich zufrieden mit der Einstellung von Staats- und Regierungschefs gegenüber Künstlicher Intelligenz geäußert. Bei seinen Gesprächen während einer Weltreise hätten Staats- und Regierungschefs Nachdenklichkeit und Dringlichkeit bezüglich der „sehr hohen Risiken“ gezeigt, die Künstliche-Intelligenz-Technologie mit sich bringe, sagte Altman am Montag. Sein Unternehmen ist für den beliebten Chatbot ChatGPT verantwortlich, der mit Künstlicher Intelligenz arbeitet.



Altman war zu Besuch in Tel Aviv in Israel, nachdem er zuvor in mehreren Hauptstädten in Europa gewesen war. Bei seiner Reise will er für sein Unternehmen werben. Altman traf dabei den israelischen Präsidenten Izchak Herzog. Dieser verwies auf Vorteile und Gefahren durch Künstliche Intelligenz. Man müsse sichergehen, dass die Entwicklung durch Künstliche Intelligenz dem „Wohle der Menschheit“ diene, sagte Herzog.



Seit der Veröffentlichung sogenannter Chatbots mit hoher Leistungsfähigkeit haben die Sorgen zugenommen, dass Künstliche Intelligenz Menschen übertrumpfen und außer Kontrolle geraten könnte. Deshalb versuchen Länder, Vorschriften für die Technologie festzulegen.



Altman gehörte zu den Unterzeichnern einer Stellungnahme mit einer Warnung vor den Gefahren durch Künstliche Intelligenz für Menschen, die von Hunderten Wissenschaftlern und Vertretern der Tech-Industrie herausgegeben wurde. Vertreten waren auch Microsoft und Google.



Der OpenAI-Chef hat den britischen Premierminister Rishi Sunak, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Altman teilte bei Twitter mit, dass er in dieser Woche nach Jordanien, Katar, in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Indien und Südkorea reist.