 KI-News: Deutsche Bahn setzt im Güterverkehr auf Künstliche Intelligenz

Salesforce-Investition macht KI-Startup Typeface zum Einhorn

Eine Geldspritze des SAP-Rivalen Salesforce und anderer Investoren hievt den Unternehmenswert des KI-Startups Typeface über die Marke von einer Milliarde Dollar. Im Fachjargon werden solche Firmen als "Einhörner" bezeichnet. Bei der überzeichneten Finanzierungsrunde hätten Wagniskapitalgeber insgesamt 100 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, teilte der Entwickler Generativer Künstlicher Intelligenz (KI) für Unternehmen am Donnerstag mit.



Typeface hat weiteren Angaben zufolge bereits strategische Partnerschaften mit Salesforce und dem Internet-Konzern Google, dessen Wagniskapitalsparte sich an der aktuellen Finanzierungsrunde ebenfalls beteiligte, geschlossen. Die Software des Startups soll die Arbeit in verschiedenen Abteilungen wie dem Vertrieb oder dem Marketing erleichtern.



Parallel dazu will Salesforce in den kommenden fünf Jahren insgesamt vier Milliarden Dollar in sein Großbritannien-Geschäft stecken. Das Geld sei vor allem für die Entwicklung von KI gedacht, sagte Zahra Bahrololoumi, die Chefin des Software-Hauses im Vereinigten Königreich und Irland. Ihre Firma wolle mit der Regierung in London zusammenarbeiten, um die nächste Welle der digitalen Transformation "in dieser neuen KI-Ära" voranzutreiben.