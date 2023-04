 KI News: Diese deutschen Unternehmen führen in der KI-Entwicklung

Dass die KI-Technologie manche Jobs obsolet machen wird, deutet sich jetzt bereits an. Doch was bedeutet sie konkret für eine eigentlich sehr menschennahe Einheit in den meisten Unternehmen, die Personalabteilung?

Georg Pepping ist seit mehr als zehn Jahren Arbeitsdirektor beim IT-Dienstleister T-Systems. In der aktuellen Folge von Handelsblatt Rethink Work sagt er im Gespräch mit Host Charlotte Haunhorst: „Am Ende des Tages ist es eine Verschiebung der Schnittstelle Mensch und Maschine.“ Diese Veränderung habe bereits während der Coronapandemie einen starken Schub in Richtung Maschine bekommen – was allerdings nicht bedeute, dass menschlicher Kontakt nicht mehr gewünscht sei. „Wir stellen ja nicht nur Mitarbeiter an, wir stellen Menschen ein“, sagt Pepping.



Bei welchen technologischen Entwicklungen die Menschen aus Georg Peppings Sicht noch überoptimistisch sind, für welche Tätigkeiten er persönlich dank Chatbots gern wieder mehr Zeit hätte und warum insbesondere die Weiterbildung sich durch KI massiv verändern wird, erzählt Pepping in der aktuellen Folge von Handelsblatt Rethink Work: