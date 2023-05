 KI-News: Google baut mehr Künstliche Intelligenz in seine Produkte ein

Große Offenheit für KI-Einsatz in deutschen Sicherheitsbehörden In deutschen Sicherheitsbehörden herrscht eine relativ große Offenheit für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Wie die Ergebnisse einer Umfrage zeigen, die am Mittwoch beim Europäischen Polizeikongress in Berlin vorgestellt wurden, hat die Mehrheit der dort arbeitenden Beamten allerdings nicht den Eindruck, dass es auf dem Gebiet in ihrer Behörde rasch vorangeht.



Auf die Frage, wie sehr sie den Einsatz von KI in Sicherheitsbehörden befürworten, antworteten 56 Prozent der befragten Mitarbeiter und Führungskräfte „eher stark“. 27 Prozent der Teilnehmer der aktuellen Umfrage, die der „Behörden Spiegel“ mit Unterstützung des Beratungsunternehmens Strategy& durchgeführt hatte, befürworten den KI-Einsatz demnach „sehr stark“.



Etwas mehr als 40 Prozent der Befragten gaben an, der Einsatz von KI werde in ihrer Behörde eher wenig vorangetrieben. 17 Prozent haben laut Umfrage sogar den Eindruck, das Thema werde am eigenen Arbeitsplatz gar nicht vorangetrieben.