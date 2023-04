 KI News: Jede sechste Firma will mit ChatGPT & Co Texte erstellen

Jede sechste Firma will mit ChatGPT & Co Texte erstellen

Immer mehr Unternehmen in Deutschland wollen Texte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellen. Jede sechste Firma (17 Prozent) plant den Einsatz von ChatGPT & Co, wie am Dienstag aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervorgeht. Weitere 23 Prozent haben demnach keine konkreten Planungen, können sich die Nutzung aber vorstellen. Demgegenüber schließen 29 Prozent der befragten Firmen einen solchen KI-Einsatz für sich aus. Ein Viertel der Betriebe hat sich mit der Frage noch nicht beschäftigt. Offiziell im Einsatz sind solche KI-Anwendungen in noch keinem Unternehmen. „Die aktuellen Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz ermöglichen es uns, erstmals direkt mit der KI zu interagieren und schaffen völlig neue Einsatzbereiche quer durch alle Branchen“, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg.



„KI wird künftig zum Büroalltag genauso dazu gehören wie heute der PC.“ Künstliche Intelligenz habe das Potenzial, die massiven Folgen der demografischen Entwicklung und des sich verschärfenden Fachkräftemangels abzufedern, erläuterte Berg.