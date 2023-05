 KI: So kann Ihnen ChatGPT im Alltag helfen

Viele Menschen setzen ChatGPT im Beruf und Privatleben ein. Mit gezielten Befehlen lässt sich die KI am besten nutzen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Chatbot versteht viele Fremdsprachen, aber auch Fachjargon, Umgangssprache und Dialekte. Die Maschine passt die Antwort der Sprache der Frage an. ChatGPT

Düsseldorf Immer mehr Digitalfirmen integrieren den Sprachassistenten ChatGPT des Künstliche-Intelligenz-Start-ups OpenAI in ihr Geschäft. Die Onlinesuchmaschine Bing etwa erweiterte ihre Suchfunktion um GPT-4, die neueste Version des KI-Systems von OpenAI. Die Sprachlern-App Duolingo will mit GPT-4 das Lernen personalisieren und so vereinfachen.

Auch Privatpersonen nutzen die KI zunehmend im Alltag und im Beruf. Doch wie sollten die Fragen und Befehle an ChatGPT formuliert sein, damit die Maschine präzise Antworten und brauchbare Informationen liefert? Welche Merkmale sollten die Eingaben aufweisen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind die Stärken und Schwächen der KI ChatGPT?

Grundsätzlich gilt: Weder Faktenrecherche noch logisches Denken sind die Stärken von ChatGPT. Experten warnen davor, die KI als Suchmaschine zu verwenden, unter anderem weil die Datenbasis, mit der ChatGPT trainiert wurde, nur bis 2021 zurückreicht.

