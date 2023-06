KI-Start-up 105 Millionen Euro – und nicht viel mehr als eine Idee

Paris Ihre Firma hat kaum Mitarbeiter, noch kein Produkt und kein ausgereiftes Geschäftsmodell. Trotzdem haben drei französische Gründer jetzt 105 Millionen Euro von Investoren eingesammelt, wie am Dienstag bekannt wurde. Damit soll ihr Start-up Mistral AI ein sogenanntes KI-Sprachmodell für europäische Unternehmen bauen.

Was die Geldgeber überzeugt hat, ist das Gründerteam: Firmenchef Arthur Mensch hat in den vergangenen drei Jahren bei Googles KI-Firma Deepmind an großen Sprachmodellen gearbeitet. Chef-Wissenschaftler Guillaume Lample hat 2022 beim Facebook-Konzern Meta die Entwicklung des Sprachmodell LLaMa geleitet. Und Technologiechef Timothée Lacroix war dort Teil seines Teams. Allerdings hat noch keiner der Anfang 30-Jährigen Gründungserfahrung.

Die Nachricht zeigt: Der neue Hype um Künstliche Intelligenz (KI) ist endgültig auch in Europa angekommen. „Jetzt ist die Zeit, große Sprachmodelle zu bauen“, sagt Antoine Moyroud vom US-Wagniskapitalgeber Lightspeed Venture Partners, der die Runde anführt. „Die Größe der Finanzierungsrunde spiegelt die Ambitionen wider.“

Zwar scheint die Summe gering gegenüber den zehn Milliarden Dollar, die die führende Firma OpenAI, deren Sprachmodell hinter ChatGPT steckt, in den USA schon einsammeln konnte. Doch in Europa sind dreistellige Millionenbeträge für ein so junges Start-up eine Seltenheit.

Seit OpenAI vor gut einem halben Jahr ChatGPT veröffentlicht hat, treffen Start-ups einen Nerv bei Investoren. Vor allem in generativer KI wähnen sie großes Potenzial. Mistral-Chef und Mathematiker Arthur Mensch nennt sie „die vielversprechendste Technologie unserer Generation“.

Immer mehr KI-Investments fließen in generative KI

Der Wagniskapitalgeber Atomico, der jährlich die Investments in europäische Start-ups analysiert, beobachtet bereits einen starken Trend: 2023 flossen 35 Prozent der KI-Investments in Firmen, die generative KI entwickeln. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei fünf Prozent.

Millionen Menschen haben in den vergangenen Monaten ausprobiert, was mit generativer KI möglich ist. Hinter Anwendungen wie ChatGPT stehen sogenannte Sprachmodelle, die mit einer großen Anzahl von Texten trainiert wurden.

Sie können menschliche Sprache verstehen und selbstständig Texte generieren. Fast täglich werden neue Anwendungen veröffentlicht, die Arbeitsprozesse automatisieren und beschleunigen könnten.

Das Sprachmodell von Mistral AI soll von vornherein für Anwendungsfälle in Unternehmen designt werden. Viele Details nennen die Gründer allerdings noch nicht.

Das erste Mistral-Modell soll Anfang 2024 veröffentlicht werden.

Das Modell soll sich in Firmensoftware integrieren lassen. Dabei sollen Unternehmen „die Kontrolle über ihre Daten und ihr geistiges Eigentum“ behalten.

Die Software soll als „Open Source“ verfügbar sein, der Quellcode soll also veröffentlicht werden. Befürworter halten das für besonders sicher, weil Sicherheitslücken schnell entdeckt und ausgebessert werden können.

Mistral setzt mit Open-Source-Ansatz auf Transparenz

Unter den Sprachmodellanbietern ist bereits ein Glaubenskampf um die Veröffentlichung ihrer Quellcodes entbrannt. OpenAI-Chef Sam Altman lehnt den Schritt ab und führt dafür Sicherheitsbedenken an. Denkbar ist etwa, dass der Code genutzt wird, um Fake News zu verbreiten. Doch in Branchenkreisen wird vermutet, dass Altman vor allem seine Umsätze schützen will.

Meta-Chef Mark Zuckerberg wiederum will die Algorithmen seines Sprachmodells zumindest teilweise veröffentlichen. Er verdient mit seinem Modell jedoch auch nicht direkt Geld, sondern möchte damit vor allem seine Plattformen Instagram und Facebook verbessern.

Mistral AI setzt mit seinem Transparenzvorstoß auf ein unter europäischen Start-ups zunehmend verbreitetes Kalkül: Viele etablierte Firmen hier misstrauen den großen US-Tech-Konzernen und ihrem Umgang mit sensiblen Daten. Zum Teil verbieten sie in ihren Datenschutzrichtlinien die Verwendung von US-Software wie ChatGPT.

Auch das Heidelberger Start-up Aleph Alpha baut ein Sprachmodell für Unternehmen und wirbt mit hoher Datensicherheit um Kunden. Ähnliches plant Feiyu Xu, die ihren Posten als KI-Chefin von SAP aufgeben wird, um das KI-Start-up Nyonic aufzubauen.

Mistral-Chef Mensch sagt, die Gründer seien stolz, ein globales Projekt in ihrer Heimat Frankreich zu starten und dazu beizutragen, „dass aus Europa ein glaubwürdiger neuer Akteur im Bereich generativer Künstlicher Intelligenz entsteht“.

Neben Lightspeed investieren zahlreiche weitere Kapitalgeber aus Europa in Mistral, darunter die deutschen Investoren La Famiglia und Headline. La-Famiglia-Gründerin Jeannette zu Fürstenberg sagte dem Handelsblatt: „Wir sehen Mistral als die derzeit einzige echte Möglichkeit, einen souveränen europäischen Akteur im Bereich Künstliche Intelligenz aufzubauen und Unternehmen wie OpenAI einzuholen, die bereits Milliarden an Finanzierung erhalten haben.“

Am gleichen Tag, an dem Mistral seine Finanzierungsrunde verkündete, gab es unterdessen auch Neuigkeiten von Meta. Der Techkonzern, bei dem zwei der drei Gründer in den vergangenen Monaten generative KI entwickelt haben, will künftig auf einen anderen Ansatz setzen, bei dem KI „ähnlich wie ein Mensch“ lernen soll.

Erstpublikation: 13.06.2023, 19:13 Uhr.