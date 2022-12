Kommentar Gorillas rettet sich in die Arme von Getir – und das ist nur der Anfang

Berlin Geschwindigkeit ist für Kagan Sümer ein Selbstzweck: Der Gründer des Schnelllieferdienstes Gorillas machte seine Firma innerhalb weniger Monate zu einem Einhorn, also einem Start-up mit einem Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Und seine Fahrradkuriere lieferten die bestellten Lebensmittel häufig schneller aus als die Konkurrenz.

Allerdings bekam Gorillas dann auch schneller Probleme als gewöhnliche Unternehmen. Die Verluste häuften sich und die bei Wagniskapitalinvestoren eingesammelte Summe von fast 1,3 Milliarden Dollar schrumpfte bald zu einem Nichts zusammen.

Kurz vor dem Kollaps griff nun Getir zu und machte Gorillas zum ersten Einhorn, das in der Wirtschaftskrise einen neuen Eigentümer bekommt. Die bisherige Nummer drei, die finanzstarke Investoren aus dem Nahen Osten im Rücken hat, erhofft sich von der Übernahme des deutschen Wettbewerbers eine bessere Position in Deutschland. Aber vor allem auch auf dem so wichtigen britischen Markt. Dort werden in noch viel größerem Maß Milch, Bier und Brot online bestellt.

Nur schiere Größe kann das Geschäftsmodell retten. Denn bisher schreiben die Anbieter, zu denen in Deutschland auch Flink gehört, rote Zahlen.

Der Mega-Deal in der Schnelllieferdienst-Branche dürfte nicht die einzige Übernahme in der Start-up-Branche bleiben. Da jahrelang nahezu unbegrenzt Kapital zur Verfügung stand, erlebte die Gründerszene einen regelrechten Goldrausch.

Dieser ist allerdings vorbei. In Deutschland haben sich die Wagniskapitalinvestitionen angesichts gestiegener Kapitalmarktzinsen und höherer Risiken nahezu halbiert. Investoren achten wieder auf die Substanz.

Diese Substanz können sich viele Firmen nur dazukaufen – vor allem diejenigen, die Dienstleistungen anbieten, die sich nur in Form und Farbe von Rucksäcken oder Fahrrädern voneinander unterscheiden. Oder die E-Scooter mit unterschiedlichem Aussehen auf die Straße stellen oder bei Amazon Waren verkaufen.

In diesen Bereichen wird es zu einer massiven Konsolidierung kommen, auf die der Gorillas-Deal erstmals ein Schlaglicht wirft. Für die Betroffenen geht es jetzt um Geschwindigkeit. Nicht nur weil ihnen sonst wie Gorillas das Geld auszugehen droht, sondern auch weil die guten Deals wohl zu Beginn der Welle zustande kommen.

Jenen Unternehmen, die übrig bleiben, droht die Insolvenz. So geschehen mit Flinks Österreich-Tochter. Das tut weh, verbessert langfristig aber die Aussichten von Flink.

Wer die Chance auf einen guten Deal wahren will, muss sich vorbereiten für den Verkauf. Meist bedeutet das, Mitarbeiter zu entlassen. Gorillas und Getir haben auch das vorgemacht.

