Neue Generation von Lieferangeboten kommt auf den Markt, doch der wird immer nischiger – und die Finanzierung schwieriger. Die Frage ist, wie rentabel das Geschäftsmodell noch sein kann.

Es ist unklar, ob sich noch Nischen im Markt finden lassen, mit denen gesundes Wachstum möglich ist. (Foto: picture alliance/dpa) Lieferfahrer

Wie viele Lieferdienste sind für die rund 20 Millionen Menschen, die in Deutschland jeden Monat ein- oder mehrmals Essen bestellen, zu viel? Seit Jahren gibt es Kuriere, die Mahlzeiten aus Restaurants abholen und zum Kunden nach Hause bringen, wie Lieferando und Wolt. Dann haben sich in der Coronakrise in den deutschen Großstädten Schnelllieferdienste wie Flink und Gorillas breitgemacht, die per Fahrradbote Lebensmittel und fertige Snacks vorbeibringen.

Und nun zielen die deutlich kleineren und jüngeren Start-ups Chef Coco, Circus und Homemeal mit spezialisierten Angeboten auf den Büromitarbeiter und Gourmet mit Sehnsucht nach selbst gekochtem Essen ab. Angesichts andauernder Verluste und hoher Kosten bei den Generalisten konzentrieren sich Neueinsteiger auf die Nischen im Markt.

Trotz des schlechten Wirtschafts- und Finanzierungsklimas wird damit die Vielfalt in der Essenslieferbranche weiter mit dem Geld von Wagniskapitalgebern befeuert. Es wird noch eine Weile dauern, bis sich zeigt, ob sie am Markt bestehen können.

