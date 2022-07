Konjunktursorgen Einstellungsstopp bei SAP und Konkurrenten: Techbranche rüstet sich für die Krise

SAP, Microsoft, Google und nun auch Apple: Die Technologiebranche hat von der Pandemie profitiert, stellt sich nun aber auf einen Abschwung ein.

Düsseldorf Am Wochenende schmiss SAP mehrere große Partys – an zahlreichen Standorten in aller Welt feierte der Softwarehersteller sein 50-jähriges Jubiläum, Tausende Mitarbeiter und Angehörige waren eingeladen.

Ansonsten ist das Management derzeit aber nicht besonders spendabel: Das Team um Vorstandssprecher Christian Klein hat kürzlich einen Einstellungsstopp verfügt und Geschäftsreisen deutlich eingeschränkt.

Der Konzern begründet die Vorgabe damit, dass er „die wirtschaftlichen Herausforderungen mit den eigenen Umsatz- und Renditeprognosen in Einklang“ bringen will, wie er auf Handelsblatt-Anfrage erklärte. Offenbar läuft das Geschäft angesichts von Konjunkturkrise und Inflation nicht so gut wie erhofft. Details dürften am Donnerstag die Zahlen fürs zweite Quartal offenlegen.

Mit dieser Vorsichtsmaßnahme ist SAP allerdings nicht allein. Technologieunternehmen von Microsoft und Salesforce über Nvidia und Tesla bis hin zu Meta und Google haben ebenfalls Einsparungen angekündigt. Erst am Montag sickerte durch, dass Apple die Kosten strikter kontrollieren will.

