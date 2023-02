Krieg in der Ukraine Starlink will Funktionen in der Ukraine einschränken – hilft Musk Russland?

Düsseldorf Der Internetdienst Starlink gilt als wichtige Technologie für die Ukraine, um dem russischen Angriffskrieg standzuhalten. Doch jetzt sorgt eine Nachricht des Betreibers SpaceX für Aufsehen: Demnach will das Unternehmen von Elon Musk die militärische Nutzung des Internetdienstes einschränken. Konkret soll es um die Steuerung von Drohnen gehen.

Mit Drohnen werden im Krieg Granaten abgeworfen und gegnerische Stellungen aufgeklärt. Längst sind sie Symbol des Kriegs geworden. Neu ist, dass dabei auf SpaceX gezeigt wird: Fotos, die auf russischen Kanälen des Messengerdienstes Telegram verbreitet wurden, zeigen eine mit Starlink-Empfängern aufgerüstete Kampfdrohne.

Das ist nicht im Sinne der Firma, lässt SpaceX jetzt verlauten. Die Ukraine hat insgesamt 30.000 Starlink-Terminals erhalten, weil das russische Militär die Infrastruktur angreift und den Mobilfunk beeinträchtigt. Mit den kleinen Satellitenempfängern lässt sich von überall eine Internetverbindung aufbauen. Einen Großteil der Terminals haben Länder wie die USA und Polen bezahlt, einen kleineren Teil hat das Unternehmen gespendet.

Doch Starlink sei nie dazu bestimmt gewesen, zu einer Waffe gemacht zu werden, sagte die Leiterin für das operative Geschäft, Gwynne Shotwell, im Gespräch mit Journalisten in Washington. Vielmehr sei das Breitband-Internet für Krankenhäuser und betroffene Familien gedacht gewesen.

Allerdings dürfte SpaceX schon lange von der Zweckentfremdung wissen. Möglicherweise drängt das US-Verteidigungsministerium die Firma jetzt, eine weitere Eskalation des Kriegs zu vermeiden.

Starlink-Managerin: „Dinge, die wir tun können und bereits getan haben“

Doch kann SpaceX überhaupt kontrollieren, wofür sein Dienst genutzt wird? Wie zielgerichtet kann es Handlungen unterbinden? Und kann es Starlink damit von dem Vorwurf befreien, ein Instrument zum Töten zu sein? Darüber hat das Handelsblatt mit Experten für Satelliten, Drohnen und Militär gesprochen.

Im Fokus steht die Rolle von Starlink beim Drohneneinsatz. Shotwell ging auf Berichte ein, nach denen das ukrainische Militär mithilfe von Starlink Drohnen gesteuert habe. SpaceX habe Möglichkeiten, das einzuschränken, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters sie: „Es gibt Dinge, die wir tun können und bereits getan haben.“

Dabei gibt es trotz der Bilder und Berichte Zweifel, ob und in welchem Umfang die Ukraine wirklich Drohnen über das Satelliteninternet steuern kann. Insbesondere kleinere Drohnen bräuchten viel Energie, wenn sie einen der circa 30 mal 50 Zentimeter großen und mehr als vier Kilo schweren Empfänger tragen, sagen Experten.

Walter Ballheimer, Chef der Satellitenfirma Reflex Aerospace, bezweifelt zudem, dass die Ukrainer eine Möglichkeit gefunden hätten, eine stabile Verbindung zwischen den Satelliten und den Drohnen zu halten. Zwar steuert das US-Militär seine Drohnen per Satelliteninternet. Doch dort sind die Empfänger von vornherein in das Fluggerät integriert und nicht nachträglich drangebastelt.

Der Vorteil der Satellitensteuerung: „Eine Funkverbindung geht Richtung Boden, die Satellitenverbindung ist in den Himmel gerichtet – das ist deutlich schwieriger zu stören“, sagt Florian Seibel, Gründer des Drohnenbauers Quantum Systems.

Experte: „Tief drin in einem Dilemma“

Gemäß der Nutzungsbedingungen könnte SpaceX aber auch noch weitaus umfangreicher durchgreifen. Diese schließen die Verwendung von Starlink als Waffe oder „in Verbindung mit offensiven oder defensiven Waffen“ aus.

Nach Handelsblatt-Informationen nutzen ukrainische Soldaten Starlink zum Beispiel, um die durch Drohnen ermittelten Koordinaten gegnerischer Fahrzeuge an die Führung weiterzugeben. Das geht schneller und ist weniger fehleranfällig als über Funk. So dürften auch Starlink-Terminals am Boden dazu beitragen, dass die Ukraine schneller das Feuer eröffnen und mehr russische Soldaten töten kann.

Vorerst sieht es aber danach aus, dass SpaceX über solche Szenarien hinwegsehen will. So sagte Gwynne Shotwell den Journalisten: „Wir wissen, dass das Militär sie für die Kommunikation nutzt, und das ist okay.“ Wahrscheinlich wäre SpaceX aber auch gar nicht in der Lage zu kontrollieren, ob ein Soldat das Starlink-Terminal gerade nutzt, um dem Artillerie-Offizier Zielkoordinaten durchzuleiten oder ob er ihm einen guten Morgen wünscht.

Die Installation auf Drohnen ist hingegen ein verhältnismäßig klarer Fall: Die Positionen der Starlink-Terminals würden fortlaufend übermittelt, damit die Verbindung hergestellt werden kann, erklärt Clemens Kaiser, der als Programmverantwortlicher bei Rivada Space am Aufbau einer eigenen Satellitenkonstellation arbeitet.

„Ich weiß, wo sie stehen, ich sehe, ob sie sich bewegen, ich kann erkennen, ob sie fliegen“, sagt er – „ich könnte sogar anhand des Flugmusters erkennen, ob es sich um ein Flugzeug, einen Hubschrauber oder eine Drohne handelt.“ SpaceX kann seine auf Drohnen verwendeten Terminals also leicht erkennen und vom Internet kappen.

Bei den Terminals am Boden weiß SpaceX zwar sicher, ob sie am Gefechtsfeld oder in einer Wärmestube stehen. Es kann auch einsehen, wer mit wem und wie häufig kommuniziert. Der Zugriff auf die Inhalte ist allerdings tabu und das ukrainische Militär dürfte seine Kommunikation zudem verschlüsseln.

Wie geht es weiter? Musk arbeitet bereits an einer militärischen Konstellation

Entsprechend wäre es kaum möglich, den Waffeneinsatz betreffende Informationen herauszufiltern. „Starlink hat offensichtlich den Graubereich stark ausgedehnt und steckt jetzt tief drin in einem Dilemma“, sagt Kaiser.

Der Gründer von SpaceX verdient am Betrieb der an die Ukraine gespendeten Satelliten-Terminals. Für jedes Terminal will SpaceX pro Monat 2500 Dollar haben. (Foto: Reuters) Elon Musk

Ein Eingriff in die Kommunikation an der Front könnte weitreichend sein. Die Ukrainer nutzen die Breitbandverbindung auch, um Videos hochzuladen. Ihre Handyvideos und Aufnahmen aus Drohnenkameras sollen die Russen entmutigen, die eigenen Leute ermutigen und international Solidarität hervorrufen.

Möglicherweise geht es nur darum, ob Russland Starlink irgendetwas nachweisen kann. Dass es eher nicht um die grundsätzlich pazifistische Einstellung von Elon Musk gehen kann, zeigt etwa das Projekt „Starshield“. Dabei baut der US-Milliardär gerade eine eigene Satellitenkonstellation für den Sicherheitssektor auf.

Zugleich ist er auch in der Ukraine nicht frei von finanziellen Interessen. Im Herbst soll SpaceX 1300 Satellitenempfänger im Frontbereich vom Netz getrennt haben, weil niemand die Betriebsgebühren bezahlen wollte. Eine britische Firma hatte die Terminals zwar für die Ukraine gekauft. Sie war aber nicht bereit, jeden Monat die von SpaceX verlangten 2500 US-Dollar pro Terminal zu entrichten. Die Kosten sollen sich zum damaligen Zeitpunkt bereits auf 20 Millionen US-Dollar summiert haben.

Mehr Fragen werfen Ausfälle an der Front auf, von denen ukrainische Soldaten im Oktober berichteten. Demnach seien Terminals ausgefallen, als die Ukrainer in das vormals von Russen besetzte Gebiet eindrangen. Auf die Frage, ob SpaceX damals schon versucht hätte, die offensive Nutzung einzuschränken, sagte Managerin Gwynne Shotwell: Ich will das nicht beantworten, weil ich nicht weiß, ob ich die Antwort kenne.“

Eine Anfrage des Handelsblatts hat SpaceX bisher nicht beantwortet.

