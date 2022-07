Krypto-Crash Bis zu 250.000 Euro pro Monat verbrannt: Neffen von Bundeskanzler Olaf Scholz scheitern mit Fintech

Fast fünf Millionen Euro sammelten die Verwandten des Bundeskanzlers für ihr Krypto-Start-up ein. Jetzt ist das Geld alle. Ihr Rat an Investoren: nicht mit der Presse sprechen.

Die Gründer wollten das Sparen demokratisieren. (Foto: Rubarb) Das Team hinter Rubarb: Fabian Scholz (CEO, links) und Jakob Scholz (CPO)

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt Fabian und Jakob Scholz, die Neffen des Bundeskanzlers, und Mitgründer Kelvin Craig haben mit ihrem Finanztechnologieunternehmen Rubarb Insolvenz angemeldet – 19 Monate nach der Gründung. Das erfuhr das Handelsblatt am Donnerstag aus Unternehmenskreisen. Was mit ihrem Geld passierte, ist den Investoren unerklärlich.

Fabian Scholz bestätigte die Insolvenzanmeldung dem Handelsblatt. Er begründete den Schritt damit, dass „Finanzierungszusagen leider zurückgezogen“ worden seien. Nun gehe es darum, „frühzeitig die Sanierungsmöglichkeiten der Insolvenzordnung einsetzen zu können“.

Noch Mitte Mai hörten die Investoren ganz andere Nachrichten aus dem Unternehmen. Noch nie in seinem Leben sei er so „bullish“ – also äußerst optimistisch – gewesen, schrieb Gründer Fabian Scholz den Investoren. „Wir haben ein schönes und funktionelles Produkt entwickelt, das in der heutigen Welt Sinn macht, und die Investoren sind von der Geschwindigkeit und Qualität unserer Umsetzung beeindruckt.“

