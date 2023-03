Kündigungen Amazon streicht 9000 Stellen – Cloudsparte AWS und Twitch betroffen

Nach dem Facebook-Mutterkonzern Meta startet auch Amazon einen weiteren massiven Jobabbau. Die Auswirkungen auf die deutsche Belegschaft sind noch unklar.

Der Online-Händler streicht erneut 9000 Stellen. (Foto: dpa) Amazon

San Francisco Der weltgrößte Onlinehändler Amazon startet die zweite Entlassungswelle innerhalb weniger Monate. 9000 Mitarbeitende werden ihre Jobs verlieren, kündigte Konzernchef Andy Jassy am Montag in einem Blogbeitrag an. Betroffen seien vor allem die Cloud-Sparte AWS, die Werbeabteilung und der Livestreaming-Dienst Twitch.

Jassy sagte: „Dies war eine schwierige Entscheidung, aber eine, von der wir glauben, dass sie langfristig das Beste für das Unternehmen ist.“ Bereits in der vorherigen Entlassungswelle hatte Jassy 18.000 Jobs gestrichen. Diese Entlassungsrunde solle bis April abgeschlossen sein, kündigte der Amazon-Chef an. Er ließ jedoch offen, ob anschließend weitere Jobs gestrichen werden könnten.

Die Amazon-Pressestelle ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet, wie stark die Belegschaft in Deutschland von den Entlassungen betroffen sein wird.