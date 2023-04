Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant weiter – wohin, ist offen. Die EU will der Technologie Grenzen setzen. Doch das könnte Unternehmen schaden.

Gefährliche Entwicklung? Europa will mit dem AI Act einen Rechtsrahmen für die Technologie schaffen. (Foto: dpa) Künstliche Intelligenz (Symbolbild)

Düsseldorf, Brüssel Die Warnung hat Schlagzeilen gemacht: Eine illustre Gruppe von Unternehmern und Wissenschaftlern rund um Elon Musk fordert, Künstliche Intelligenz (KI) streng zu regulieren – niemand könne die neue Generation verstehen, vorhersagen und verlässlich kontrollieren, was zu einer Bedrohung für die Zivilisation werde, heißt es in einem offenen Brief.

Viele Manager, Gründer und Forscher in Europa haben jedoch andere, konträre Befürchtungen. Statt einer unkontrollierten Entwicklung sehen sie die Gefahr von Überregulierung, die europäischen Anbietern im internationalen Konkurrenzkampf schadet. Die Wettbewerber sind agiler und verfügen über mehr Kapital.

Denn: In der Europäischen Union (EU) könnte der Einsatz dieser Technologie in Zukunft bald schon deutlich erschwert werden. Die Institutionen in Brüssel arbeiten am Artificial Intelligence (AI) Act. Gerade gehen die Verhandlungen im Europäischen Parlament in die heiße Phase. Was könnte der AI Act bewirken – und was bedeutet das für europäische KI-Unternehmen? Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen