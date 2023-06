Künstliche Intelligenz Aleph Alpha gewinnt Intel und SAP als Investoren

Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt Das Heidelberger Start-up Aleph Alpha steht kurz davor, für die Weiterentwicklung seiner Künstlichen Intelligenz (KI) mehr als 100 Millionen Euro bei Investoren einzusammeln. Dies sagten mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen dem Handelsblatt. Das Jungunternehmen hat ein KI-Sprachmodell namens „Luminous“ entwickelt und tritt damit in Konkurrenz zu OpenAI und dessen ChatGPT.

Den Informationen zufolge steigen im Rahmen der zweiten, sogenannten Serie-B-Finanzierungsrunde die Chipkonzerne Intel und Nvidia sowie die Softwareschmiede SAP als Wagniskapitalgeber neu ein.

Die Bewertung von Aleph Alpha soll demnach mit der Geldspritze auf rund 450 Millionen Euro steigen. Bestandsinvestoren aus Deutschland wie Earlybird oder 468 Capital würden sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligen, hieß es. Auf Handelsblatt-Anfrage wollten sich die beteiligten Unternehmen nicht äußern. Intel ließ eine entsprechende E-Mail bisher unbeantwortet. Das Handelsblatt hatte bereits über das Interesse des US-Konzerns berichtet.

Aleph Alphas Sprachmodell kann Texte erstellen und Fragen beantworten. Solche Large-Language-Models (LLM) hatten in den vergangenen Monaten für einen Boom von KI-Anwendungen gesorgt, ausgelöst durch die Vorstellung der neuesten Version von ChatGPT.

Unternehmensangaben zufolge kann Aleph Alphas Luminous-System aus technologischer Sicht mit denen von Google oder OpenAI mithalten. Für die Nutzer soll künftig zudem nachvollziehbar sein, woher die KI ihre Informationen bezieht. Für die nötigen Investitionen benötigt das Start-up aber mehr Kapital.

Intel werde die Finanzierungsrunde mit einem Investment in Höhe von 25 Millionen Euro anführen, sagten Beteiligte. Danach folge SAP mit rund zehn Millionen Euro. Das sogenannte Term Sheet, das wesentliche Details der Finanzierungsrunde festhält, sei Mitte Juni unterzeichnet worden. Diese Runde sei „ein wichtiges Signal für das deutsche KI-Ökosystem“, hieß es in Investorenkreisen. Da der Prozess noch nicht final abgeschlossen ist, sind prinzipiell noch Änderungen möglich.

Bisher hatte das von dem Wirtschaftsinformatiker Jonas Andrulis gegründete Aleph Alpha 28 Millionen Euro eingesammelt. Der Kapitalbedarf, um weiter zur Weltspitze zu gehören, liege aber im dreistelligen Millionenbereich, hatte Andrulis bereits im Februar dem Handelsblatt gesagt. Infolgedessen nahm die Wettbewerbsintensität unter KI-Unternehmen nochmals zu. „Jeder, den ich kenne, der im Bereich KI unterwegs ist, ist aktuell enorm unter Druck“, sagte Andrulis später.

Lob von SAP-Chef Christian Klein

Zuletzt waren in der deutschen Digitalszene Sorgen um die Fähigkeit des KI-Unternehmens aufgekommen, Geldgeber von sich und seinem Sprachmodell zu überzeugen. Während mitunter schon KI-Start-ups im Anfangsstadium zweistellige Millionenbeträge einsammeln konnten, zog sich die Investorensuche von Aleph Alpha in die Länge.

Erst kürzlich hatte das französische Jungunternehmen Mistral verkündet, 105 Millionen Euro zu erhalten. Dabei hatte das Team aus ehemaligen (Google)DeepMind- und Meta-Mitarbeitern noch nicht mal eine Website.

Bei Aleph Alpha kamen Investoren zufolge Fragen nach den Gründen der Verzögerung auf. Einem Investor zufolge trug unter anderem die Abstimmung mit Kleininvestoren sowie die vergleichsweise aufwendige Prüfung des Intel-Teams dazu bei.

SAP arbeitet mit Aleph Alpha bereits zusammen und will sein Sprachmodell in die eigenen Produkte integrieren. Auf der OMR-Konferenz in Hamburg hatte SAP-Chef Christian Klein das Start-up im Mai gelobt. Die Gründer machten „einen super Job in Heidelberg in ihrem Hinterhof“, sagte er. SAP wolle „viel“ zu ihrem Erfolg beitragen.

