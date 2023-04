Schon lange ist der Gründer von OpenAI eine Schlüsselfigur im Silicon Valley. ChatGPT hat ihn nun zur Ikone gemacht. Altman bekommt es mit prominenten Kritikern zu tun – aufhalten kann ihn das nicht.

Der Chef von OpenAI gehört zu den wichtigsten Vordenkern des Silicon Valley. (Foto: dpa) Sam Altman

Redmond, San Francisco Sam Altman ist der derzeit meistgefragte Technologie-Vordenker der Welt. Sein Unternehmen OpenAI hat Programme mit Künstlicher Intelligenz (KI) über den Sprachroboter ChatGPT zum Alltagsthema gemacht. Und so ist Altman selbst auf Veranstaltungen von und mit Microsoft-Chef Satya Nadella der eigentliche Star.

„Wir arbeiten mit Microsoft zusammen, um Künstliche Intelligenz so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen“, sagte Altman auf einer internationalen Technologiekonferenz im Februar. Während OpenAIs ChatGPT ganze Anschreiben und sogar Bücher verfasst, kann deren Software Dall-E auf Kommando Bilder kreieren, die so täuschend echt wie Fotos wirken.

Mit Whisper hat das Start-up eine Technologie entwickelt, die Audio-Aufnahmen in fast 100 Sprachen in Text verwandeln kann. Und Altman, 37 Jahre alt, ist mit seinen Ideen noch nicht am Ende.

