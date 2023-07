Ein KI-Start-up soll den Eurofighter gegen elektronische Angriffe schützen. Doch immer wieder stoßen Entwickler beim KI-Einsatz auf ein schwer aufzulösendes Dilemma.

New York, Berlin, San Francisco Künstliche Intelligenz (KI) zieht ins Militär ein – aber das soll nicht heißen, was das Kino befürchten lässt. „Den selbstlernenden Killer aus Terminator-Szenarien gibt es nicht und wir setzen alles daran, ihn nicht zu erschaffen“, sagt Peter Stütz. An der Bundeswehr-Universität in Neubiberg bei München ist er Professor für Luftfahrttechnik und Experte für KI in der Sensorik.

Trotzdem ist Künstliche Intelligenz gerade dabei, eine mächtige Technologie für die Kriegsführung zu werden. Schon der russische Angriffskrieg auf die Ukraine könnte rückblickend als KI-Krieg in die Geschichte eingehen.

Dass sich die öffentliche Debatte vor allem um westliche Panzer und Munition dreht, täuscht darüber hinweg, wie wichtig künstlich intelligente Softwaresysteme bereits für die Abwehr sind. Und diese Systeme lernen jeden Tag dazu.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen