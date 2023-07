Künstliche Intelligenz Elon Musk startet neue KI-Firma xAI

Musk will sein KI-Start-up selbst leiten.

San Francisco Twitter-CEO Elon Musk hat am Mittwoch sein Unternehmen xAI erstmals öffentlich vorgestellt. Ziel von xAI sei es, die „Realität zu verstehen“, schrieb Musk in einem kryptischen Tweet auf seinem Kurzmitteilungsdienst Twitter. Der Milliardär hatte 2015 auch das KI-Start-up OpenAI mitgegründet, dann aber mit dem Team von Sam Altman gebrochen und ein eigenes Unternehmen angekündigt.

Auf einer neu gestarteten Internetseite von xAI wurde der Zweck des Unternehmens beschrieben mit: „Das Ziel von xAI ist es, die wahre Natur des Universums zu verstehen.“

In einem Tweet erklärte Greg Yang, einer der Mitbegründer von xAI, dass das Unternehmen daran arbeiten werde, „die 'Theorie von allem' für große neuronale Netze zu entwickeln“, um die KI auf die nächste Stufe zu bringen. Yang sagte, die KI werde es auch jedem ermöglichen, das mathematische Universum besser zu verstehen.

Musk ist der Chef des Unternehmens. Das Team besteht der Website zufolge aus Ingenieuren, die bei Unternehmen wie Google, Microsoft und dem ChatGPT-Anbieter OpenAI gearbeitet haben. Die Mannschaft zählt auch bekannte KI-Forscher wie den ehemaligen Deepmind-Forscher Igor Babuschkin, Manuel Kroiss (DeepMind), Tony Wu (University of Toronto) und Christian Szegedy (Google Research).

Die Gründung von xAI geht laut Firmenregister auf den März zurück, als Musk und Jared Birchall, der Betreiber von Musks Family Office, laut Bloomberg ein Unternehmen mit dem Namen „X.AI“ in Nevada gründeten. Passend zu dem Firmen-Namen lautet der Domain-Name der Website des Unternehmens „x.ai“. Am Donnerstagabend (Ortszeit) soll xAI eine Veranstaltung auf Twitter abhalten.

xAI soll eng mit anderen Unternehmen von Elon Musk zusammenarbeiten, wie die X-Corporation, die hinter Twitter steht, aber auch mit dem E-Autobauer Tesla.

Wo die Firmenzentrale von xAI sein wird, war zunächst unklar. Auf der Website bot die Firma jedoch bereits Bewerbungsmöglichkeiten für KI-Fachkräfte für die Bay Area an – der Name für das Gebiet an der US-Westküste um San Francisco.

Streit zwischen Musk und OpenAi

Als Musk 2018 OpenAI verließt, ging es offiziell darum, einen Interessenkonflikt mit Tesla zu vermeiden, das ebenfalls viel in diesem Bereich arbeitet. In Branchenkreisen wurde über einen Streit zwischen Musk und OpenAI-Chef Altman gesprochen. Seitdem hat er OpenAI offen kritisiert.

Im April hatte Musk in einem Interview den Start von einer KI namens TruthGPT angekündigt, als Gegenspieler zu Google und OpenAI. Er hatte OpenAI vorgeworfen, von Microsoft kontrolliert zu werden. Der Windows-Konzern hatte mehr als zehn Milliarden Dollar in das Start-up investiert.

Trotz seiner Arbeit im Bereich der KI hat Musk große Vorbehalte gegenüber der Technologie geäußert. Der Milliardär gehörte zu einer Gruppe von Forschern und führenden Vertretern der Technologiebranche, die im März dazu aufriefen, das Training leistungsstarker KI-Modelle zu unterbrechen.

Auf der xAI-Website heißt es, dass das Unternehmen von Dan Hendrycks beraten wird, dem Direktor des Center for AI Safety – einer Gruppe, die vor den ihrer Meinung nach existenziellen Gefahren einer schnellen Entwicklung von KI gewarnt hat. Im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichte die Gruppe einen Warnbrief, der Gefahren für die Menschheit beschrieb, die von zu mächtigen KI-Systemen ausgingen.

Musk bekommt mit der Leitung von xAI einen weiteren, anspruchsvollen Chefposten. Der 52-Jährige leitet schon jetzt fünf Unternehmen: Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink und die Boring Co. Bereits bei seinem Kauf des Kurzmitteilungsdienstes Twitter hatten sich etliche Tesla-Anleger beschwert, Musk habe zu wenig Zeit für seinen E-Autobauer.

Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities, sagte, dass xAI wahrscheinlich mit Tesla als Teil des Tesla-Ökosystems zusammenarbeiten wird. „Wir glauben, dass KI in den kommenden Jahren in das Tesla-Fahrzeug integriert werden wird, wobei FSD eine zentrale Rolle spielen wird. Das alles wird Teil des Tesla-Ökosystems sein, wobei Austin eine Schlüsselrolle in der KI-Entwicklung spielen wird“, schrieb Ives.

