Künstliche Intelligenz Facebook-Whistleblowerin Haugen: KI wird zur Gefahr für unsere Wahlen

San Francisco Im kommenden Jahr wählen die USA ihren Präsidenten. Künstliche Intelligenz (KI) wird sich dabei als ein mächtiges Werkzeug für Desinformation und gezielte Beeinflussung von Wählerinnen und Wählern entpuppen, warnt Frances Haugen. „Die Gefahren sind gewaltig“, sagte Haugen dem Handelsblatt. KI mache es möglich, in nie gekannten Dimensionen Falschinformationen zu verbreiten.

Haugen wurde als Facebook-Whistleblowerin bekannt, als eine Person, die aus ihren Erfahrungen innerhalb einer Organisation deren Schattenseiten offenlegt. Im Jahr 2021 hatte sie sich mit warnenden Worten an die Öffentlichkeit gewandt. Nach zwei Jahren als Produktmanagerin beim Sozialen Netzwerk Facebook hatte sie das Unternehmen wieder verlassen.

Dabei hatte sie jedoch 22.000 interne Dokumente mitgenommen und erhob auf Basis dieser Informationen den Vorwurf, dass Facebook gezielt Profitinteressen über das körperliche und psychische Wohl seiner Nutzerschaft stellte. „Facebook wusste, dass die Plattform Menschen Schaden zufügt“, sagte Haugen.

Sie sagte vor dem US-Kongress aus und sprach vor dem Parlament der Europäischen Union. Zudem begleitete sie eng Gesetzesvorhaben, die Sozialen Netzwerken strengere Regeln auflegen. In Europa mündeten die Bestrebungen im sogenannten Gesetz für digitale Dienste.

Die Geschichte hinter den Enthüllungen und ihren eigenen Lebensweg hat Haugen nun in einem Buch zusammengefasst. In „Die Wahrheit über Facebook“, das am Dienstag parallel in den USA und anderen Ländern wie Deutschland erscheint, zeichnet sie ihre Karriere vom Start beim weltgrößten Suchmaschinenbetreiber Google im Jahr 2006, mit Zwischenstationen bei den Plattformen Yelp und Pinterest bis hin zu ihrem Einstieg bei Facebook nach. Sie beschreibt, wie Facebook aus ihrer Sicht bis heute nicht die Verantwortung für die negativen Effekte der Plattform übernimmt.

KI macht massenhafte Fake-News möglich

Künstliche Intelligenz habe das Potenzial, die Schattenseiten Sozialer Netzwerke erneut offenzulegen, warnte Haugen. „Kritiker zeichnen derzeit Horrorszenarien, in denen Künstliche Intelligenz in einem Szenario von einem übermächtigen Terminator endet, der die Menschheit ausrotten will.“ Die große Gefahr sei aber nicht ein fernes Zukunftsszenario. Schon heute sei Künstliche Intelligenz in der Lage, Millionen von Menschen mit Falschinformationen zu beeinflussen.

Während der vergangenen Jahre habe es immer wieder Versuche gegeben, Wahlen mittels gezielter Falschinformationen auf Netzwerken wie Facebook zu beeinflussen. Aber diese Kampagnen seien letztlich eingeschränkt gewesen. „Es gibt eben nur eine begrenzte Zahl von Menschen vor Tastaturen, die Falschinformationen schreiben können“, sagte Haugen.

KI verändere die Situation. Neue KI-Werkzeuge könnten Texte produzieren, die so gut wie menschliche Worte klingen. Damit ließen sich Millionen von gezielten Falschinformationen auf einzelne Personen zuschneiden. „Das wird zu völlig neuen Arten versteckter Einfluss-Kampagnen führen“, sagt Haugen.

Mit diesen Sorgen ist Haugen nicht alleine. Die US-Denkfabrik Brookings hat sich in mehreren Untersuchungen mit möglichen Auswirkungen von KI auf Wahlen und die Demokratie insgesamt beschäftigt. „Man muss kein Programmierexperte oder Videozauberer mehr sein, um Texte, Bilder, Videos oder Programme zu erstellen. Sie müssen nicht unbedingt für eine Trollfarm arbeiten, um der Opposition Schaden zuzufügen“, schrieb Brookings-Analyst Darrell M. West. „Neue Technologien ermöglichen es den Menschen, Unzufriedenheit zu Geld zu machen und mit den Ängsten, Sorgen oder dem Ärger anderer Menschen Geld zu verdienen.“

Gefahr für US-Präsidentschaftswahl

Soziale Netzwerke seien besonders leicht für Kampagnen mittels Falschinformationen zu missbrauchen, warnt auch A.J. Nash von der Cybersecurity-Firma ZeroFox. Vor allem der Einsatz von künstlich erstellten Audio- und Videoformaten stelle neue Möglichkeiten dar.

Die Republikanische Partei reagierte beispielsweise innerhalb weniger Stunden auf die Ankündigung des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden, im nächsten Jahr zu kandidieren. Das Video, das ein Land im Chaos im Nachgang einer Wiederwahl von Biden zeigt, wurde mithilfe von KI erstellt. Das Video gebe einen Vorgeschmack auf ein neues Tempo im Wahlkampf, sagte Analyst West.

Frances Haugen im Europaparlament in Brüssel

Gezielte Falschinformationen im großen Stil könnten Millionen von Menschen beeinflussen, warnte die demokratische Abgeordnete Yvette Clarke gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press. „Menschen können getäuscht werden, und es dauert nur einen Sekundenbruchteil. Die Menschen sind mit ihrem Leben beschäftigt und haben nicht die Zeit, jede Information zu überprüfen.“

Jetzt müsse dringend gehandelt werden, fordert auch Haugen. Die Gefahren für eine Eskalation während der Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr seien gewaltig. Seit der Übernahme des Kurzmitteilungsdienstes Twitter habe Elon Musk einen Großteil der Belegschaft entlassen. „Es ist kaum noch jemand übrig, der sich dort um die Sicherheit der Plattform kümmert“, klagte Haugen. Trotzdem habe Twitter kaum Sanktionen von Behörden zu spüren bekommen.

Die neue Strategie von Twitter und Elon Musk habe auch Auswirkungen auf andere Netzwerke wie Facebook. „Ich bin sehr besorgt um die Wahlen im Jahr 2024. Facebook hat viele der Leute entlassen, die sich noch im Wahljahr 2020 um die Sicherheit der Plattform gekümmert haben.“

Meta-Kurs steigt mehr als 110 Prozent seit Jahresanfang

Der Gründer und Chef des Facebook-Konzerns Meta, Mark Zuckerberg, hatte das Jahr 2023 zum „Jahr der Effizienz“ erklärt. In mehreren Entlassungswellen hatte Zuckerberg den Abbau von mehr als 20.000 Arbeitsplätzen beim Unternehmen angekündigt. Allerdings hatte der Konzern seit 2020 viele neue Mitarbeitende eingestellt. Ende des Jahres 2020 hatte Meta weltweit rund 59.000 Beschäftigte. Zwei Jahre später waren es rund 86.000 Beschäftigte.

An der Börse wurde die Entwicklung begrüßt. Die Meta-Aktie legte seit Jahresanfang um mehr als 110 Prozent zu. Das Unternehmen wird derzeit mit fast 700 Milliarden Dollar bewertet.

Die Bewertung von großen Tech-Plattformen ist für Haugen eine Ursache der grundlegenden Schwierigkeiten. „Teil des Problems ist es, dass wir die Firmen zwar Zahlen über ihren Gewinn oder Verlust veröffentlichen lassen, nicht aber keine Zahlen über ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft“, sagte Haugen.

Der Meta-Konzern ist selbst eine treibende Kraft hinter neuen Werkzeugen auf Basis von KI. Werbekunden können seit wenigen Wochen Bilder für Anzeigen oder ganze Werbetexte von KI generieren lassen. „Davon werden kleine und mittelständische Unternehmen profitieren“, sagte CEO Zuckerberg.

Mark Zuckerberg

Was Haugens Kritik so mächtig macht, ist ihre eigene Karriere. Sie steht idealtypisch für das, was das Silicon Valley ausmacht. In ihrem Buch beschrieb sie erstmals ausführlich ihren Lebensweg. Aufgrund hervorragender Leistungen in der Schule schaffte sie es an das Franklin W. Olin College of Engineering, eines der renommiertesten Programme der USA. Mit einem Informatik-Abschluss fing sie anschließend direkt bei Google an. Dort arbeitete sie unter anderem daran, die Bücher dieser Welt in einer riesigen Datenbank zu digitalisieren. Parallel absolvierte sie einen Master-Abschluss an der Harvard Business School.

Buch beschreibt Haugens Weg zur Whistleblowerin

In ihrem Buch beschreibt sie, wie sie bewusst eine Stelle bei Facebook antrat, um das Netzwerk sicherer zu machen. Sie habe dann jedoch eine Organisation vorgefunden, die schnelles Wachstum und ökonomischen Erfolg nicht für höhere Sicherheit bremsen wollte.

Bis heute operierten Plattformen wie Facebook und Instagram nach dem Ziel, die Nutzerschaft so lange wie möglich an sich zu binden. „Jede Minute, die sie den User länger online halten, ist eine weitere Minute, in der er eine Anzeige sehen, sie anklicken und ihnen Geld einbringen kann“, schreibt Haugen. Dabei werde in Kauf genommen, dass dieses Ziel „unter anderem dadurch erreicht wird, dass der User zu immer extremeren Inhalten gedrängt wird“.

Das Thema Künstliche Intelligenz griff sie in ihrem Buch nur am Rande auf. In weiten Strecken wiederholte sie die Kritik an Facebook, die sie während der vergangenen zwei Jahre immer wieder vorgetragen hatte.

Der Meta-Konzern und insbesondere CEO Mark Zuckerberg hatten wieder und wieder versprochen, die Plattform sicherer zu machen. Meta wolle seiner Kundschaft ein „gutes Erlebnis“ bieten und sie nicht um jeden Preis in den Apps halten, sagte Zuckerberg.

In Europa werden solche Aussagen jedoch sehr kritisch gesehen. Erst vor wenigen Tagen forderte die EU-Kommission nach einem Bericht über Zugang zu kinderpornografischen Inhalten bei Instagram rasches Handeln von Meta.

Die Selbstverpflichtung des Facebook-Konzerns zum Kinderschutz scheine nicht zu funktionieren, schrieb EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Meta-Gründer und Chef Mark Zuckerberg müsse nun Antworten geben und sofort reagieren. Breton kündigte an, am 23. Juni werde er die Firmenzentrale von Meta in Menlo Park besuchen und das Thema persönlich ansprechen. Das Buch von Haugen dürfte er im Gepäck haben.

