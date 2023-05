 Künstliche Intelligenz: Gruppe um OpenAI-Chef warnt vor Bedrohung durch KI

Sein Unternehmen revolutioniert mit ChatGPT die Künstliche Intelligenz. Jetzt warnt Sam Altman vor apokalyptischem Bedrohungspotenzial – und mit ihm 376 weitere Vordenker.

Der CEO von OpenAI warnt mit Hunderten weiterer KI-Experten vor den Gefahren einer unregulierten Maschinenintelligenz. (Foto: dpa) Sam Altman

Düsseldorf Nur 22 Wörter lang ist die Aussage, aber sie hat es in sich. „Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie Pandemien oder Atomkriege.“ Den Aufruf veröffentlichte die amerikanische Nichtregierungsorganisation „Center of AI Safety“ mit Sitz in San Francisco.

Die Liste der Unterzeichner liest sich wie ein Who’s who der Wissenschaft in Künstlicher Intelligenz (KI). Dort finden sich mit Demis Hassabis und Sam Altman die Chefs von Google Deepmind und OpenAI, die zu den wichtigsten KI-Firmen der Welt zählen. Auch sind dort Geoffrey Hinton und Yoshua Bengio zu finden, die 2018 den Turing Award gewonnen haben – eine Art Nobelpreis für Informatik.