Der Investmentarm des US-Chipkonzerns Intel will sich an Start-up beteiligen. Die Bewertung des Heidelberger Unternehmens dürfte deutlich steigen.

Berlin, Frankfurt, Düsseldorf Das Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha zieht das Interesse internationaler Investoren auf sich. Der Investmentarm des Chipkonzerns Intel will sich an dem Unternehmen beteiligen, wie mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen sagten. Intel Capital wolle als Lead-Investor im Rahmen der aktuell laufenden Series-B-Finanzierungsrunde neu an Bord kommen.

Damit würde sich Aleph Alpha zum einen den US-amerikanischen Markt stärker erschließen und bekäme zum anderen Zugriff zu einem umfangreichen Netzwerk. In Deutschland ist Intel Capital bisher vor allem für seine Beteiligung am Fluxtaxi-Pionier Volocopter bekannt.

KI bei Investoren stark gesucht

Bestandsinvestoren wollen sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligen. KI ist bei Risikokapitalgebern hoch im Kurs. Bessemer Venture Partners hatte erst vor wenigen Tagen entschieden, insgesamt eine Milliarde US-Dollar in KI-Start-ups zu investieren. Der Fonds ist auch bei Aleph Alpha investiert und dürfte ebenfalls an der laufenden Finanzierungsrunde teilnehmen, hieß es.

