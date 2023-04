Künstliche Intelligenz Keine Angst vor „Killerrobotern“: US-Tech-Branche ringt um Leitlinien für KI

Auch Elon Musk will jetzt ein eigenes KI-Sprachmodell entwickeln. Der Hype verstärkt in den USA die Debatte um einen verantwortlichen Einsatz der Technologie.

US-Experten betonen die Bedeutung des Faktors Mensch beim Einsatz der Technik. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Künstliche Intelligenz (Symbolbild)

New York Nun also doch. Noch im März hatte Tesla-Chef Elon Musk in einem offenen Brief einen sechsmonatigen Entwicklungsstopp für neue Anwendungen basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) gefordert. Diese sei eine „Gefahr für die Menschheit“, warnte Musk. Jetzt wurde bekannt, dass er offenbar selbst ein KI-Sprachmodell entwickeln lässt.

Wie die „Financial Times“ am Freitag unter Berufung auf Insider meldete, arbeitet Musk am Aufbau einer Alternative zum KI-System ChatGPT, das bei Microsoft zum Einsatz kommt. Dafür habe der Milliardär die Firma X.AI gegründet, ein Entwicklerteam zusammengestellt und im großen Stil Grafikkarten gekauft. Er führe zudem Gespräche mit Investoren seiner Konzerne Tesla und SpaceX über einen Einstieg.