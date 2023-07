 Künstliche Intelligenz: KI flutet das Internet mit kreativen Inhalten

Illustrationen, Lieder oder Texte: Medieninhalte gibt es dank KI fast zum Nulltarif. Das wälzt ganze Branchen um – und verändert das Leben von Millionen Kreativen. Oft sogar zum Guten.

Berlin, Düsseldorf Menschen laufen schreiend weg, verfolgt von einem Monster in Virusform. Das Cover von einem Buch über Popkultur und Pandemie fertigte David von Bassewitz im Stil einer Horror-Filmplakats an, „so im Stil der Sechzigerjahre“.

Für die Zeichnung hätte der Illustrator früher bis zu zwei Wochen gebraucht. Jetzt aber nutzt von Bassewitz eine Künstliche Intelligenz (KI) der KI-Software Midjourney – mit einigen Vorgaben ist das Werk in ein paar Stunden fertig. Über die Auswirkungen macht sich von Bassewitz keine Illusionen: „Die Preise purzeln.“ Für das Cover hätte er früher viele tausende Euro bekommen, jetzt ist es nur noch ein Bruchteil davon.

Illustrationen, Werbetexte, Lieder oder Bücher – Künstliche Intelligenz dringt unbarmherzig in kreative Bereiche und Branchen vor. Der 48-jährige von Bassewitz unterrichtet auch an der Fachhochschule Münster an der School of Design. Mit „Unsicherheit und Angst“, beschreibt er die Stimmung bei den Studierenden.

Cover von David von Bassewitz

