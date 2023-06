Künstliche Intelligenz Mercedes holt ChatGPT ins Auto – und will Fehler der KI mit einem Kniff ausschließen

Mercedes-Fahrer sollen Dialoge mit ihrem Auto führen können. Am Freitag startet eine Testphase mit ChatGPT. Fehler sollen unter anderem dank Google verhindert werden.

Mercedes arbeitet mit Microsoft zusammen und startet eine zunächst dreimonatige Testphase. (Foto: Daimler AG) S-Klasse

New York, San Francisco Mercedes-Benz will die Sprachsteuerung seiner Fahrzeuge verbessern und erprobt hierfür den Textroboter ChatGPT des Microsoft-Partners OpenAI. Wie der Autohersteller am Donnerstag mitteilte, soll schon an diesem Freitag eine entsprechende Testphase starten.

Teilnehmen können demnach Mercedes-Kunden in den USA, deren Autos mit dem Infotainmentsystem MBUX ausgestattet sind: mehr als 900.000 Fahrzeuge. Die Anmeldung soll per App möglich sein.

Fahrer, die die Sprachsteuerung per Befehl „Hey Mercedes“ aufrufen, sollen dank künstlicher Intelligenz (KI) „noch intuitiver“ mit dem Auto kommunizieren können. Der Sprachassistent solle Interessantes zu Zielorten erzählen können, neue Rezeptideen vorschlagen oder Wissensfragen klären. Das Besondere an ChatGPT ist nicht nur, dass komplizierte Eingaben verstanden werden können, sondern auch, dass längere Dialoge mit weiteren Nachfragen möglich sind.