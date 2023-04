Google, Microsoft und Amazon beanspruchen mit kostenpflichtigen Systemen die Führungsrolle bei KI. Der Facebook-Konzern will das ändern.

Mark Zuckerberg

Berlin, San Francisco, Düsseldorf Der Facebook-Mutterkonzern Meta steigt in den Wettstreit um Künstliche Intelligenz (KI) ein – und wählt dafür einen etwas anderen Weg als die Konkurrenten Microsoft und Google. Im Gegensatz zu den beiden Tech-Konzernen will Meta seine Algorithmen nämlich öffentlich machen. „Wir stellen einen Großteil unserer KI-Pionierarbeit zur freien Verfügung“, sagte Cheflobbyist Nick Clegg dem Handelsblatt.

Während Microsoft, Google und Amazon in den vergangenen Wochen große Pläne rund um Künstliche Intelligenz verkündeten, hatte sich Meta bislang zurückgehalten.

Mehrere ranghohe Meta-Manager sagten dem Handelsblatt nun, der Konzern werde bei dem Thema eine selbstbewusste, andere Strategie verfolgen. Jedenfalls stellen sie mit ihrem Transparenz-Ansatz die Strategien der Rivalen grundsätzlich infrage.

Das KI-Modell, mit dem der Konzern Google und den Microsoft-Partner OpenAI herausfordern will, gibt Meta bereits an Hochschulen und Forschende heraus. Meta-CEO Mark Zuckerberg betonte daher am Mittwoch: „Unser Ansatz in Bezug auf KI und unsere Infrastruktur war schon immer ziemlich offen.“

