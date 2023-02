Künstliche Intelligenz Microsoft attackiert das Kerngeschäft von Google

Die beiden Konzerne liefern sich ein Rennen beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Internetsuche.

San Francisco, Düsseldorf Das Timing dürfte kein Zufall sein: Innerhalb von 24 Stunden haben Microsoft und Google weitreichende Änderungen an ihren Suchmaschinen angekündigt. Diese sollen künftig dank intelligenter Chatbots in der Lage sein, Fragen mit Zusammenfassungen aus mehreren Quellen zu beantworten, Texte zu übersetzen oder E-Mails vorzuformulieren.

„Heute beginnt ein neuer Tag der Internetsuche“, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella. Die technologische Neuerung sei so weitreichend wie die Einführung des ersten Internetbrowsers. Es ist eine Kampfansage an den Konkurrenten Google, der im Geschäft mit Suchmaschinen mit großem Abstand Marktführer ist. „Heute beginnt das Wettrennen“, postulierte Nadella.

Angesichts der Konkurrenz hat Google reagiert: In einem kurzfristig angesetzten Termin zeigte das Unternehmen des Alphabet-Konzerns am Mittwoch, wie die Suchmaschine künftig mit einem Chatbot erweitert werden könnte. Ähnliche Konzepte haben auch der chinesische Internetkonzern Baidu und Start-ups wie You.com und Neeva entwickelt.

In einem der lukrativsten Märkte der Welt zeichnet sich damit eine neue Dynamik ab. Bisher dominiert Alphabet mit Google das Geschäft mit der Internetsuche, das Unternehmen wickelt laut Statcounter weltweit rund 85 Prozent aller Suchanfragen auf dem Desktop ab, bei allen Geräten sind es sogar 93 Prozent. Im vergangenen Jahr brachte die Sparte 42,6 Milliarden Dollar ein, 56 Prozent des Konzernumsatzes.

Mit drei Prozent Marktanteil ist Microsoft mit der Suchmaschine Bing abgeschlagen. Das könnte sich dank der neuen Funktionen aber ändern, mutmaßte Analyst Dan Ives vom Vermögensverwalter Wedbush: Der Softwarehersteller sei in einer guten Position, einen Teil des lukrativen Geschäfts zu übernehmen. Die Partnerschaft mit dem Start-up OpenAI, dessen Sprachtechnologie der Konzern nutzt, sei ein „Gamechanger“.

OpenAI hat mit der Veröffentlichung des Chatbots ChatGPT im November den Hype verursacht – und sich damit die Unterstützung von Microsoft gesichert. Der Konzern ist wichtigster Kapitalgeber des Start-ups. Bei der gemeinsamen Präsentation formulierte Firmenchef Sam Altman große Ambitionen: „Wir wollten unsere Technologien so vielen Menschen wie möglich verfügbar machen.“ Daher arbeite die Firma so eng mit Microsoft zusammen.

ChatGPT: Ein Co-Pilot fürs Internet

Microsoft positioniert die neue Technologie als „Co-Pilot“ fürs Internet. Bei einer Demonstration stellte der Konzern vor, wie die Suchmaschine Bing auf Kommando eine fünftägige Reise nach Mexiko mit detaillierten Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten und Essensmöglichkeiten vorschlägt – oder ein Musikquiz mit einer beliebigen Zahl von Fragen und jeweils vier Antwortmöglichkeiten kreiert.

Um diese Möglichkeiten einfach nutzbar zu machen, stellte Microsoft zudem eine neue Version seines Internetbrowsers Edge vor, der diese Funktionen integriert. Das Update soll zum Beispiel die Möglichkeit bieten, Zusammenfassungen von langen Dokumenten wie Geschäftsberichten zu erstellen und dazu Fragen zu stellen. Zudem gibt es einen Schreibassistenten, der aus einigen Stichworten E-Mails oder Social-Media-Posts vorformuliert.

Einen halben Tag später präsentierte Google Pläne, die teils ähnlich klangen, aber vergleichsweise vage waren. Auch der Konzern will seine Suchmaschine erweitern, damit diese bei komplexen Fragen Erkenntnisse aus verschiedenen Quellen in einer Antwort zusammenfassen kann. Grundlage dafür ist ein intelligenter Chatbot, den Google Bard genannt hat, auf Deutsch: Barde.

„Viele Leute verwenden Google, weil sie schnelle, faktische Antworten brauchen“, erklärte Prabhakar Raghavan, der beim Internetanbieter für die Suchmaschine und den digitalen Assistenten verantwortlich ist. In vielen Fällen gebe es jedoch nicht die eine, richtige Antwort – es gelte, ein Thema zu erkunden.

Google zeigte auf der Bühne einige Beispiele für die neue Technologie. So können Nutzer die Suchmaschine Argumente für und gegen ein Elektroauto abwägen oder eine Fahrtroute mit Aussichtspunkten suchen lassen. Viele Details zu den neuen Funktionen nannte das Unternehmen indes nicht.

Stattdessen stellte das Management diverse, zumeist bekannte Projekte vor, die andere Technologien mit Künstlicher Intelligenz nutzen, beispielsweise die visuelle Suche mit dem Smartphone oder die Erstellung von dreidimensionalen Modellen auf der Grundlage von Fotos.

Es dürfte ein Hinweis darauf sein, dass die Initiative von Microsoft Google kalt erwischt hat. Medienberichten zufolge hat Konzernchef Sundar Pichai kürzlich wegen der Bedrohung fürs Geschäftsmodell „Code Red“ ausgerufen.

Bing-Suche: Schwäche bei den Fakten

Bei einem ersten Test zeigte die neue Bing-Suche ihr Potenzial wie auch ihre Grenzen. Das System kann Informationen gut zusammenfassen, auch aktuelle. Das ist eine wichtige Weiterentwicklung: ChatGPT selbst kann nur auf Informationen bis 2021 zugreifen, den Zeitpunkt, als das Sprachmodell im Hintergrund trainiert worden ist.

Allerdings macht Bing immer wieder faktische Fehler. Das dürfte mit der assoziativen Funktionsweise der Technologie zu tun haben. Das Sprachmodell sagt mithilfe statistischer Verfahren vorher, welches Wort als Nächstes folgen könnte. Wo keine belastbaren Informationen vorliegen, ergänzt das System frei. Ein Microsoft-Mitarbeiter erklärte: „Manchmal halluziniert das System.“

Das zeigt: Bis die Technologie in der Breite zum Einsatz kommen kann, müssen die Unternehmen noch einige Arbeit leisten. Microsoft will eine Sicherheitsarchitektur entwickeln. So soll verhindert werden, dass die neuen Funktionen von Bing etwa zum Hacken von Computersystemen genutzt werden oder für die Planung eines Amoklaufs.

Google nannte keine konkreten Maßnahmen, betonte aber mehrfach, dass es gelte, eine vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz zu entwickeln. Man wolle hohe Standards für Qualität, Sicherheit und Realitätsnähe erreichen, erklärte Raghavan. Intern dürfte man sich zudem die Frage stellen, wie die neue Präsentation von Inhalten das Geschäftsmodell beeinflusst, das derzeit auf Anzeigen rund um die Suchergebnisse basiert.

Der Konzern wird zunächst eine Version für „vertraute Testpersonen“ veröffentlichen. Nach einem Bericht des TV-Senders CNBC hat Konzernchef Pichai zudem die eigenen Mitarbeiter aufgefordert, die Technologie intensiv zu testen. Erst „in den kommenden Wochen“ soll der Dienst breit verfügbar sein.

„Microsoft hat groß gepunktet“

Die Internetsuche könnte sich damit einmal mehr deutlich verändern. In den letzten 20 Jahren seien zu den Ergebnislisten zahlreiche Elemente hinzugekommen, sagt Rowan Curran, Analyst beim Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Forrester: von Landkarten und Taschenrechnern bis hin zu Übersetzern und Antwortboxen.

Nun stehe ein neuer Entwicklungssprung an. „Große Sprachmodelle sind sehr gut darin, Antworten aus ihrer internen Wissensbasis zu erzeugen, Informationen zusammenzufassen und zu synthetisieren“, sagt Curran. Ein vollständiger Ersatz für die traditionelle Suche sei das zwar nicht: In manchen Fällen sei eine Liste mit Links praktischer. Die Technologie biete aber neue Formate für den Umgang mit Informationen.

Wie Suchmaschinen künftig aussehen werden und was das für den Wettbewerb bedeutet, ist kaum abzusehen. Patrick Moorhead, Chef von Moor Insights & Strategy, betonte aber auf Twitter: „Microsoft hat heute groß gepunktet, unabhängig vom langfristigen Ausgang.“ Die Suchmaschine Bing werde zusammen mit Marktführer Google diskutiert, zudem könnten die neuen Technologien direkt getestet werden.

Selbst wenn Bing nur leicht an Marktanteilen hinzugewinnen sollte, könnte sich das für Microsoft schon lohnen. Der Konzern kalkuliert, dass jeder Prozentpunkt Marktanteil zwei Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz bedeuten.

Das heißt: Marktführer Google muss sich weiter beeilen.



