Künstliche Intelligenz Microsoft bringt Künstliche Intelligenz in alle Office-Produkte – Angriff auf Google

Powerpoint, Word oder Excel: Microsoft will per Künstlicher Intelligenz viele Büroabläufe automatisieren. Ähnliche Funktionen hatte Google kurz zuvor präsentiert.

Der Microsoft-CEO bringt Künstliche Intelligenz in alle Office-Produkte. (Foto: dpa) Satya Nadella

San Francisco Der Wettkampf und die besten Unternehmenslösungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) spitzt sich zu. Microsoft hat am Donnerstag Erweiterungen aller Office-Anwendungen wie Powerpoint, Word, Teams oder Excel vorgestellt, bei denen viele Arbeitsschritte von KI übernommen werden sollen. „Das ist eine Revolution“, sagte der zuständige Microsoft-Manager Jared Spataro.

Copilot nennt Microsoft die KI-gestützten Assistenten, die Kunden künftig in allen Office-Produkten begleiten sollen. In der Präsentation fasste der Assistent Telefonkonferenzen inhaltlich zusammen, kreierte Folien für Präsentationen aus Textdokumenten mit passenden Bildern und formulierte Vorträge. Spataro nannte keinen konkreten Zeitpunkt für die Einführung, sprach aber davon, dass die Funktionen derzeit von 20 Pilotfirmen getestet würden.

Der Copilot für die Arbeit werde „ihre Worte in das leistungsstärkste Produktivitätswerkzeug der Welt verwandeln“, kündigte Spataro an. Microsoft-Managerin Sumit Chauhan sagte: „Der Durchschnittsmensch nutzt weniger als zehn Prozent dessen, was Powerpoint leisten kann. Copilot schaltet die anderen 90 Prozent frei.“