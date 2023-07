Künstliche Intelligenz Neue Meta-KI erhöht den Druck auf OpenAI und Google

Hamburg Der US-Technologiekonzern Meta Platforms hat die neue Version seiner Künstlichen Intelligenz (KI) Llama veröffentlicht – und sie Geschäftskunden kostenlos zur Verfügung gestellt. Start-ups und andere Unternehmen können das Sprachmodell nun auf ihre Bedürfnisse zuschneiden oder mit seiner Hilfe eigene Dienste entwickeln, erklärte das Unternehmen am Dienstagabend.

Experten rechnen damit, dass die ohnehin schon rasante Weiterentwicklung von und der Wettbewerb unter den einzelnen KI-Systemen in der Folge noch einmal an Geschwindigkeit gewinnen. „Wir verfolgen bei KI einen anderen, dezentralisierten Ansatz“, sagte Nick Clegg, President Global Affairs bei Meta, dem Handelsblatt. Clegg war vor seinem Wechsel zu Meta Vorsitzender der Liberaldemokraten und zeitweilig auch stellvertretender Premierminister Großbritanniens.

Meta wolle nicht den einen „singenden, tanzenden Chatbot für alle Gelegenheiten“ bauen, sondern KI-Fähigkeiten über seine bestehende Produktpalette verteilen. Deshalb sei es sinnvoll, die Basistechnologie gratis zur Verfügung zu stellen, da sie so schneller verbessert werden könne. Meta sehe sich beim Einsatz von KI-Technologie bereits an der Spitze der Tech-Branche, so Clegg. „Wir investieren allein in diesem Jahr mehr als zehn Milliarden Dollar.“

Mit der Veröffentlichung von Llama 2 versucht der Facebook-Mutterkonzern auch, seinen Entwicklungsrückstand aufzuholen und wichtige Wettbewerber wie OpenAI oder Google unter Druck zu setzen. Denn ein weiterer, erwünschter Effekt dürfte der Preisdruck sein, den Meta mit der Gratisveröffentlichung erzeugt. So ist OpenAIs kostenpflichtiges GPT-4-Sprachmodell dem von Meta zwar überlegen, Llama aber durchaus wettbewerbsfähig.

Meta will laut Clegg „relativ bald“ kommerzielle Chatbots veröffentlichen. (Foto: AFP/Getty Images) Meta-Manager Nick Clegg

Meta hatte eine erste Version von Llama bereits Anfang des Jahres veröffentlicht und KI-Experten und Forschern für Experimente zur Verfügung gestellt. Laut einer Unternehmensmitteilung soll nun ausgerechnet Microsoft, das als Pate und wichtigster Investor hinter dem Marktführer OpenAI steht, bei der weiteren Verbreitung helfen. Microsoft sei „unser bevorzugter Partner, um Llama 2 zu kommerzialisieren“, hieß es. Meta-Gründer und -CEO Mark Zuckerberg veröffentlichte am Dienstagabend gar ein Foto, das ihn zusammen mit Microsoft-Boss Satya Nadella zeigt. Zuckerberg bedankte sich darin für die gute Zusammenarbeit.

Meta und Microsoft wollen KI „demokratisieren“

In einem parallel veröffentlichten Blogpost formulierte Microsoft die „gemeinsame Verpflichtung“ beider Unternehmen KI-Technologie zu „demokratisieren“. So werde Llama auch für das beliebte Betriebssystem Windows angepasst, damit es auch auf privaten Rechnern nutzbar werde.

Der Softwarekonzern ist bekannt dafür, solche Ambivalenzen bewusst zuzulassen. Dank seiner Beteiligung am ChatGPT-Entwickler OpenAI, deren Systeme etwa mit Microsofts Office-Programmen verwoben werden, hat er derzeit im KI-Segment ohnehin eine Vormachtstellung inne. Durch die Partnerschaft mit Meta reduziert Nadella seine Abhängigkeit und stärkt gleichzeitig die Attraktivität von Microsofts Cloud-Dienst Azure. Dort wird Llama den eigenen Kunden zur Verfügung gestellt, woran der Konzern indirekt verdient.

Die Partnerschaft zwischen Zuckerberg und Nadella ist jedoch nicht exklusiv: Metas KI steht Kunden von Azure genauso zur Verfügung wie denen des Marktführers Amazon Web Services (AWS) und anderen Anbietern. Der Chiphersteller Qualcomm kündigte zudem an, Llama auch auf Laptops und Smartphones verfügbar machen zu wollen. So wäre die KI auch ohne Cloud-Zugang zu nutzen.

>> Lesen Sie dazu: Wie Amazon den Rückstand im KI-Wettrennen aufholen will

Bei Llama handelt es sich um ein sogenanntes generatives Sprachmodell. Es kann eigenständig Text, Bilder oder Programmcode erzeugen. Anwendungen wie Chatbots oder Suchmaschinen können darauf aufsetzen. ChatGPT von OpenAI oder Googles Bard basieren auf ähnlichen Systemen.

Metas offener, im Branchenjargon als „Open Source“ bezeichneter Ansatz unterscheidet den Konzern dabei von seinen Konkurrenten, die den Programmcode ihrer Modelle schützen – und bereits heute zu Geld machen.

Laut einem Bericht der „Financial Times“ von Mitte Juli soll es zwar auch bei Meta zumindest Überlegungen gegeben haben, Unternehmen für den individuellen Zuschnitt eines auf Llama basierenden Dienstes zur Kasse zu bitten. Diese wurden aber offenbar zunächst verworfen.

Zuckerberg bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. (Foto: Instagram) Satya Nadella (links) und Mark Zuckerberg

Eine Einschränkung gilt jedoch für Dienste, die mehr als 700 Millionen aktive Nutzer im Monat zählen. Konkurrenten wie das soziale Netzwerk Snapchat oder der Nachrichtendienst Telegram können Llama demnach nur nutzen, wenn sie mit Meta eine individuelle Lizenz aushandeln.

Lesen sie mehr zum Thema Künstliche Intelligenz

Meta will mit seiner Freigiebigkeit eigenen Angaben zufolge die Weiterentwicklung von KI-Werkzeugen fördern und Ängste vor der Technologie mindern. Der Open-Source-Ansatz bietet indes auch die Möglichkeit, trotz des Rückstands schnell eine große Nutzerbasis sowie ein wachsendes Repertoire an zusätzlichen Diensten aufzubauen. Um eine generative KI zu verbessern, sind große Datenmengen nötig.

Meta sei „keine Wohlstandsorganisation“

Außerdem dürfte die Offenheit die Weiterentwicklung von Llama befeuern. „Wir sind ein Unternehmen und keine Wohlstandsorganisation“, sagte Nick Clegg. Sein Konzern hoffe, Innovationen von externen Entwicklern künftig in die eigenen Produkte integrieren zu können.

Zu einem Geschäft wird das Vorgehen dann wahrscheinlich indirekt. So plant der Konzern, KI-Chatbots für das soziale Netzwerk Instagram oder den Kurznachrichtendienst WhatsApp anzubieten. Diese könnten Unternehmen zum Beispiel für die Kommunikation mit Kunden nutzen. Die Leistungsfähigkeit der Bots würde mit jedem Entwicklungsschritt von Llama zunehmen. Clegg zufolge sei „relativ bald“ mit den Angeboten zu rechnen.

„Es gibt eine Zukunft“, prophezeite Metas KI-Chef Yann LeCun kürzlich in Paris, „in der jeder von uns den Großteil der Zeit über intelligente Agenten kommunizieren wird.“

Auch Metas Kerngeschäft – möglichst zielgenaue Werbeanzeigen – wird bereits mithilfe von eigenen KI-Systemen vorangetrieben.

Mehr: Amazon plant Angebote für Internet und Mobilfunk