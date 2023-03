Künstliche Intelligenz OpenAI stellt verbesserte Version GPT-4 vor

Austin Das US-Start-up OpenAI hat die neueste Version seines Künstliche-Intelligenz-Systems GPT vorgestellt. GPT-4 ist anders als seine Vorgänger ein „multimodales Modell“, das neben Texten auch Bilder auswerten kann. Daraus kann es wie bisher aber nur Texte erstellen. Dabei soll es „Leistungen auf menschlichem Niveau bei verschiedenen beruflichen und akademischen Herausforderungen“ erbringen, wie OpenAI auf seiner Homepage mitteilte.

„Wir haben das erste Training von GPT-4 schon eine ganze Weile hinter uns, aber es hat uns viel Zeit und Arbeit gekostet, bis wir bereit waren, es zu veröffentlichen“, erklärte OpenAI-Chef Sam Altman auf Twitter. „Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt, und wir freuen uns über Feedback zu seinen Unzulänglichkeiten.“

GPT-4 soll ein Kernproblem von KI-gestützten sogenannten großen Sprachmodellen besser lösen. Bislang produzieren die Algorithmen zwar beeindruckenden Text, sie können darin jedoch falsche Aussagen einbauen und Quellen erfinden. Fachleute sprechen von „halluzinieren“. GPT-4 soll im Vergleich zum Vorgängersystem deutlich zuverlässiger arbeiten.

GPT-4 von OpenAI soll sachlicher antworten können

OpenAI erklärte am Dienstag, dass das Tool „nach unseren internen Auswertungen mit 40 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit sachlichere Antworten als GPT-3.5 produziert“.

Auf Twitter wurde die Veröffentlichung der neuen Version am Dienstag breit diskutiert. „GPT-4 ist ein größerer Schritt, als ihn GPT-3 darstellte“, schrieb OpenAI-Entwickler Jason Wei. GPT-4 erreiche menschliche Qualitäten bei vielen Aufgaben und werde „eine gesellschaftliche Revolution“ auslösen, „bei der KI jede Industrie erreicht, beginnend mit der Technologiebranche“.

Jim Fan, KI-Forscher beim Chiphersteller Nvidia, erklärte mit Verweis auf die Ergebnisse bei mehreren Zugangstests: „Die Wahrheit ist, dass GPT-4 sich schon heute in Stanford als Student einschreiben kann.“ Das Urteilsvermögen der KI übersteige die gängigen Skalen. „Exponentielles Wachstum ist ein beängstigendes Ding, nicht wahr.“

„Luft nach oben“ beim Halluzinieren

Auch auf der wichtigen Technologiemesse „South by Southwest“ (SXSW) in Texas war die neue KI-Version direkt Thema. „Wir sind sehr begeistert, dass mit der Veröffentlichung der neuen GPT-4-Version ein weiterer KI-Meilenstein erreicht wurde“, sagte der Chef der US-Foto-App Prequel, Timur Khabirov, dem Handelsblatt.

Die neuen Funktionen könnten „für die generative Bildverarbeitung wegweisend sein“, so Khabirov, „insbesondere die Fähigkeit, Bilder in Text umzuwandeln, was KI-Anwendungen in neue Richtungen führen wird“.

Prequel wurde 2017 gegründet und kreiert mithilfe von KI verfremdete, künstlerische Bilder und Videos auf Basis realer Vorlagen. Promis wie Katy Perry und Bella Hadid, aber auch Modekonzerne wie Gucci nutzen die Anwendung bereits.

„ChatGPT ist jetzt smarter als die meisten Anwälte in den USA und kann bei einer Biologie-Olympiade ganz oben mitmischen“, erklärte Christian Byza, Chef der KI-Lernplattform Learn.xyz. Für sein Unternehmen sei der Start von GPT-4 eine „sensationelle Nachricht“, so Byza. „GPT-4 ist deutlich smarter“, gehöre etwa bei der US-Anwaltszulassungsprüfung zu den besten zehn Prozent der Teilnehmer.

GPT-4 sei zudem eloquenter, könne besser mit Ironie und Witzen umgehen und Quellen zusammenfassen. Das mache generierte Texte kurzweiliger und qualitativ hochwertiger. Zudem könne GPT-4 nicht nur mit Text, sondern auch mit Bildern arbeiten, sagte Byza. Die eigenen Kurse, die auf GPT-4 aufbauten, beispielsweise Geschichtsseminare, würden so deutlich besser. Der Wermutstropfen: GPT-4 sei zwar zu 40 Prozent besser darin, „sich Dinge nicht auszudenken“, aber es bestehe „immer noch viel Luft nach oben“.

„GPT-4 hat immer noch viele bekannte Einschränkungen, an deren Behebung wir arbeiten, wie zum Beispiel soziale Voreingenommenheit, Halluzinieren und sich widersprechende Aussagen“, erklärte der Entwickler OpenAI.

OpenAI wegen ChatGPT im Streit mit Urhebern

Auch ein anderes Problem großer Sprachmodelle löst GPT-4 noch nicht: Die Anwendung wurde auf Basis Abertausender existierender Texte und Bilder aus dem Internet trainiert. Viele davon wurden von ihren Machern urheberrechtlich geschützt. Daher laufen bereits mehrere Klagen gegen OpenAI, unter anderem von der Bildagentur Getty.

Die Fotodatenbank Shutterstock geht nun einen neuen Weg. Der Anbieter hat KI-Funktionen in seine Bilddatenbank aufgenommen, Kunden können sich durch die Eingabe weniger Stichworte Bilder passend kreieren lassen. Die Künstler und Fotografen, auf deren Grundlage die KI-Systeme trainiert wurden, werden jedoch entschädigt. „Unsere einfach zu bedienende generative Plattform wird die Art und Weise, wie Menschen ihre Geschichten erzählen, verändern“, sagte Shutterstock-Chef Paul Hennessy dem Handelsblatt.

Ähnlich sieht es Prequel-Chef Khabirov: „Wir werden in Zukunft noch enger mit Fotografen und anderen Kreativen zusammenarbeiten. Wir sagen ganz klar: Wir wollen eure Fotos nicht stehlen!“ Im Gegenteil: Künftig könnten Fotografen mit Prequel Partnerschaften abschließen und so etwa die Vorlagen eines einmal getätigten Fotoshootings anderen Kreativen zur KI-Bearbeitung bereitstellen. „Fotografen können so deutlich mehr an einem Shooting verdienen“, glaubt Khabirov.

GPT-4 soll für OpenAIs Plus-Abonnenten verfügbar sein. Entwickler können sich schon heute anmelden, um Anwendungen damit zu erstellen. Im Rahmen eines Livestreams wurden ihnen am Mittwoch die neuen Funktionen vorgestellt.

OpenAI hatte GPT-3 im Jahr 2020 veröffentlicht. Zusammen mit der Nachfolgerversion 3.5 wurde das Programm zur Entwicklung des Chatbots ChatGPT und der Bilderzeugungssoftware Dall-E verwendet. Beide Produkte erregten bei ihrer prominenten Vorstellung im vergangenen Herbst große öffentliche Aufmerksamkeit und sorgten für einen Hype um die möglichen Einsatzfelder von KI.

Seither wurde darüber spekuliert, ob das nächste Modell noch leistungsfähiger sein und möglicherweise zusätzliche Aufgaben übernehmen kann.

Schon heute nutzt die Großbank Morgan Stanley laut OpenAI GPT-4, um Daten zu verwalten, während der Zahlungsdienstleister Stripe testet, ob das Programm bei der Betrugsbekämpfung helfen kann. Auch die Sprachlern-App Duolingo gehört zu den Kunden. Auf der SXSW in Austin präsentierte die Salesforce-Tochter Slack an einem großen Stand in der Innenstadt die Integration von ChatGPT in ihre Messaging-Anwendungen.

Ein prominenter Partner ist Microsoft. Der Windows-Konzern hatte eine Milliarde Dollar frisches Kapital in OpenAI investiert und seine Cloud-Infrastruktur Azure zur Verfügung gestellt. Am Donnerstag will Microsoft darüber informieren, welche KI-Funktionen in seiner Office-Produktfamilie zum Einsatz kommen sollen.

Unter Zugzwang geraten ist unter anderem Google. Das vom Suchmaschinenriesen unterstützte Start-up Anthropic, das von Ex-OpenAI-Managern gegründet wurde, kündigte am Dienstag die Veröffentlichung seines Chatbots Claude für Geschäftskunden an.

Erstpublikation: 14.03.2023, 23:06 Uhr.