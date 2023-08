Künstliche Intelligenz Stanford-Studie mit pikantem Ergebnis: Wird ChatGPT dümmer?

ChatGPT gibt weniger kluge Antworten als noch im Frühjahr. Während die KI-Szene über die Hintergründe debattiert, sehen Unternehmen den Befund als Warnung.

Die Leistung von GPT-4 nahm laut Studie in drei von vier getesteten Feldern zwischen März und Juni ab. (Foto: Moment/Getty Images) Futuristische Darstellung eines Gehirns

New York, San Francisco Vor wenigen Wochen schon berichteten erste Nutzer von zunehmenden Problemen mit GPT-4, dem modernsten Sprachmodell des kalifornischen Entwicklers von Künstlicher Intelligenz, OpenAI. Jetzt bestätigt eine wissenschaftliche Studie der Eliteuniversitäten Stanford und Berkeley: Das bislang führende KI-System, das auch etliche Firmen in Deutschland nutzen, ist in mehreren Bereichen deutlich schlechter geworden.

Das Wissenschaftsteam stellte den Systemen von OpenAI im Juni die gleichen Fragen, die sie schon im März gestellt hatten. Schnitt GPT-4 früher noch deutlich zuverlässiger ab, machte das System zuletzt immer mehr Fehler. Seitdem diskutiert die KI-Szene über die Hintergründe.

Für Nutzer und Unternehmen, die GPT-4 oder den Textroboter ChatGPT bereits einsetzen oder darauf ein Geschäftsmodell aufbauen, ist der Befund eine Warnung. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was haben die Wissenschaftler bei GPT-4 getestet?