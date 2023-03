Künstliche Intelligenz   Tech-Größen um Elon Musk fordern Forschungspause bei KI

Düsseldorf Es ist ein „Who’s who“ der Vordenker aus der Tech-Szene: Apple-Mitgründer Steve Wozniak, Skype-Mitgründer Jaan Tallinn, Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari oder Stuart Russell, Professor für Informatik an der Universität Berkeley, sind dabei. Auch Elon Musk zählt als „Chef von SpaceX, Tesla und Twitter“ zu den Erstunterzeichnern eines offenen Briefs zum Thema Künstliche Intelligenz (KI), der es in sich hat.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben fordern mehr als 1000 Experten, Unternehmer und Wissenschaftler, dass „alle KI-Labore sofort das Training von KI-Systemen, die leistungsstärker als GPT-4 sind, für sechs Monate unterbrechen“. GPT-4 ist die aktuelle Version der vom Start-up OpenAI entwickelten KI. Diese steckt hinter dem Chatbot ChatGPT, der seit Monaten für Furore sorgt.

Initiiert wurde der Brief vom „Future of Life Institute“, einer von Musk, Tallinn und anderen 2014 gegründete US-Stiftung, die sich laut Satzung „um die Reduzierung existenzieller Risiken, insbesondere von fortgeschrittener KI“ kümmert.

Als Grund nennen die Unterzeichner ein „tiefgreifendes Risiko für die Gesellschaft und Menschheit“. Die KI sei so gut geworden, dass sie Aufgaben wie Menschen erledige. Das berge die Gefahr, dass „erfüllende Jobs wegautomatisiert werden“, dass „wir mit Propaganda und Unwahrheiten überflutet werden“ und KI nicht nur smarter sei, sondern die Menschheit „in Zahl übertreffen“ und ersetzen könne.

„Sollten wir riskieren, die Kontrolle über unsere Zivilisation zu verlieren?“, heißt es in dem Schreiben.

Scharfe Kritik an OpenAI

Ohne das Start-up zu nennen, wird darin OpenAI kritisiert: Mit der Veröffentlichung seiner KI über ChatGPT habe die Firma ein „gefährliches Wettrennen“ um eine Technologie angestoßen, die „niemand – selbst nicht seine Erfinder – versteht, vorhersagen oder verlässlich kontrollieren kann“.

GPT steht für „Generative Pre-Trained Transformer“. Das ist eine Künstliche Intelligenz, die hochqualitative Texte verfassen sowie Bilder oder Töne erzeugen kann. Zugrunde liegt das sogenannte Transformer-Modell, das mit neuronalen Netzen und Datentraining die folgenden Wörter in einem unvollständigen Satz oder einzelne Pixel in einem unfertigen Bild nach Wahrscheinlichkeit vorhersagt und ordnet.

OpenAI brachte vor wenigen Tagen die vierte Version von GPT auf den Markt. Microsoft ist an dem Unternehmen beteiligt und investiert laut Medienberichten in den kommenden Jahren rund zehn Milliarden Dollar. Daher sahen sich andere, in dem Bereich führende Unternehmen wie Google oder Baidu gezwungen, eigene Chatbots und KI-Systeme auf den Markt zu bringen.

Musk ist Mitbegründer von OpenAI

Musks Sorgen um KI sind nichts Neues. Schon vor Jahren warnte er vor der Technologie und gründete deswegen 2015 zusammen mit Sam Altman und Peter Thiel OpenAI, damals noch als Stiftung. Diese sollte sicherstellen, dass KI offen und transparent entwickelt wird und allen gleich zugänglich ist. 2018 schied Musk allerdings aus, als Altman eine gewinnorientierte Tochter mit dem gleichen Namen gründete und Microsoft an Bord holte.

„Wir brauchen eine Art Regulierungsbehörde oder jemanden, der KI-Entwicklung beaufsichtigt“, sagte Musk auf dem Tesla-Investorentag vor wenigen Wochen. Auch in dem Brief werden „Sicherheitsprotokolle für fortgeschrittenes KI-Design und -Entwicklung“ gefordert, „die von unabhängigen und außenstehenden Experten rigoros geprüft und beaufsichtigt werden“.

Kritiker werfen Future of Life vor, mit dem offenen Brief den Hype um diese Technologie noch zu befeuern. Der Aufruf diene allein dazu, Ängste zu schüren, sagte Johanna Björklund, KI-Forscherin und Professorin an der Universität Umea. „Es gibt keinen Grund, die Handbremse zu ziehen.“ Stattdessen sollten die Transparenzauflagen für Entwickler verschärft werden.

