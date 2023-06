 Künstliche Intelligenz: Vom Mythos zur revolutionären Technologie – Eine kurze Geschichte der KI

Die Geschichte der KI gleicht dem Auf und Ab von Börsenkursen. Maßgebliche Treiber: Großkonzerne und das Militär. Dabei währte der Vorsprung verschiedenster Ansätze in der Regel nur kurz.

Die Niederlage des Schachweltmeisters gegen eine künstliche Intelligenz im Jahr 1997 brachte weltweite Aufmerksamkeit. (Foto: X00194) Garri Kasparow verliert gegen „Deep Blue“

Hamburg Die Erschaffung einer Künstlichen Intelligenz (KI) ist ein jahrhundertealter Traum. Spätestens seit der Antike wünschten Menschen sich eine Entsprechung ihrer selbst. Die griechische Mythologie kannte einen 30 Meter großen Humanoiden namens Talos, der die Insel Kreta beschützte. Im Mittelalter nahmen Legenden wie die des Golem, der mitunter einer aus Lehm geformten Mensch-Maschine glich, das Konzept eines denkenden Gegenstands vorweg.

Konkret wurde es erst im 20. Jahrhundert. Der durch die Weltkriege entstandene Forschungsdruck sowie die Revolution der Elektronik machten Maschinen möglich, die zuvor kaum vorstellbar erschienen.

Die Geschichte der KI, die sich über die folgenden Jahrzehnte spannt, verlief dabei meist zyklisch: Phasen des Booms wechselten sich mit ernüchternden „KI-Wintern“ ab, in denen es dem Feld an Unterstützung und Geld fehlte. Forscher wie Marvin Minsky, die in gerade diesen Phasen weitermachten, haben ihre Disziplin oft am weitesten vorangebracht.

1940 bis 1979: Turing-Test und künstliche Psychotherapeuten

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen