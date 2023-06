Kaum eine Technologie prägt die Diskussionen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wie Künstliche Intelligenz. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Düsseldorf Die Menschheit träumt schon seit der Antike von intelligenten Maschinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg formierte sich dann ein akademischer Teilbereich der Informatik und legte die theoretischen Grundlagen für die Wissenschaft der Künstlichen Intelligenz (KI).

Lange war das viel Theorie und wenig Praxis. Doch mittlerweile feiert KI einen Durchbruch nach dem anderen. Schnellere und preiswertere Computer können komplexe Algorithmen rechnen, Das Internet stellt die Massen an notwendigen Daten bereit. Für großes Aufsehen in der breiten Öffentlichkeit sorgten zuletzt die Fortschritte von Sprachmodelle wie GPT oder Bard, die intelligente Gespräche, kreative Texte oder überzeugende Falschfotos erzeugen können.

Was aber steckt hinter Künstlicher Intelligenz? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu einem Thema, das derzeit Geschichte schreibt.

Was ist Künstliche Intelligenz, einfach erklärt?

KI ist ein Teilbereich der Informatik. Sie umschreibt die Möglichkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie Denken, Lernen, Planen und kreative Prozesse nachzuahmen. Künstliche Intelligenz ist dabei in der Lage, aus früheren Handlungen Muster zu erkennen und selbstständig das Handeln an andere Umstände anzupassen.

Welche Arten von Künstlicher Intelligenz gibt es?

KI ist ein Oberbegriff von vielen Konzepten und Technologien, die dazu dienen, Maschinen menschenähnlicher zu machen. Ein Teilgebiet ist Maschinelles Lernen (ML). Das ist die Wissenschaft, Computern beizubringen, mithilfe von Algorithmen und statistischen Modellen selbständig komplexe Aufgaben zu lösen.

Ein KI-System soll für jede Situation eine Entscheidung treffen, während die ML Antworten auf ein definiertes Problem findet. So kann ein ML-Algorithmus vorhersagen, wann ein Bohrer auf einer Ölplattform ausgetauscht werden muss – basierend auf Leistungsdaten, geologischen Bedingungen oder früheren Erfahrungen.

Wie entsteht KI?

Die Forscher entwickeln Algorithmen, mit deren Hilfe sie menschliche kognitive Fähigkeiten imitieren. Anders als bei herkömmlichen Algorithmen werden keine Lösungswege vorgegeben. Die Programme orientieren sich dabei an vorgegebenen Kriterien und dem Informationsgehalt der Daten.

Wie funktioniert eine Künstliche Intelligenz?

Die Lernalgorithmen sind als neuronale Netze aufgebaut, inspiriert von den Nervenzellenverbindungen im menschlichen Gehirn. Das verarbeitet Informationen über Neuronen und Synapsen.

Entsprechend bestehen neuronale Netze in der Künstlichen Intelligenz aus mehreren Reihen von Datenknoten, die mit gewichteten Verbindungen vernetzt sind. Die Gewichtungen können per menschlichen oder automatischen Feedback wie Erfolgsmeldungen angepasst werden. Das neuronale Netz lernt also, was wichtig und was weniger wichtig ist.

Gibt es bei dem neuronalen Netz versteckte Neuronen-Schichten, die nicht direkt an dem Eingabe- oder Ausgabe-Level liegen, spricht man von „Deep Neuronal Networks“. Beim „Deep Learning“ können Tausende bis Millionen Neuronenschichten vorliegen.

Wie lernt eine KI?

Die Umsetzung der Daten geschieht durch Algorithmen. Dabei werden drei Arten von Lernen unterschieden: Überwachtes Lernen mit einem „Lehrer“, der die Daten per Funktion miteinander verbindet. So lernt das Modell, Assoziationen herzustellen und selbst zu erkennen.

Darauf wird beim „Unüberwachten Lernen“ verzichtet. Das Netz ordnet Daten nach dem Clustering-Verfahren in Kategorien ein. Mit einem statistischen Verfahren werden dabei die Daten zugeordnet. Dabei spielt der „Erwartungs-Maximierungs-Algorithmus“ eine zentrale Rolle.

Das Verfahren muss oft wiederholt werden, um die Ergebnisse zu optimieren. Um die Resultate weiter zu verbessern, sind Forscher auf die Idee des „bestärkenden Lernens“ gekommen, das auch den Sprachmodellen wie GPT oder Bard zugrunde liegt. Beim „Reinforcement Learning from Human Feedback“ (RLHF) beurteilen Menschen die Ergebnisse einer KI und vergeben Belohnungen – wie bei einem Hund, der eine Leckerei bekommt.

Wie wird KI gemessen?

Die Kapazitäten der KI-Sprachmodelle werden seit vielen Jahren mit sogenannten Benchmarks gemessen. Das umfasst eine breite Anzahl von Aufgaben, Testdaten und Fähigkeiten, die ständig in den Benchmarks aktualisiert werden.

Besonders umfangreiche Tests sind „Holistic Evaluation of Language Models“ (Helm), Big-Bench und der „Massive Text Embedding Benchmark“ (MTEB). Die Benchmarks prüfen zahlreiche technische Eigenschaften, aber auch das Verständnis von Allgemeinwissen. So umfasst der 2022 entworfene Big-Bench-Test 204 Aufgaben, die von Mathematik über Biologie, Programmieren bis zur Linguistik reichen.

Die Tests prüfen aber auch Eigenschaften wie Transparenz, Bias und Voreingenommenheit. Darauf zielt besonders der Helm-Test ab, der die Genauigkeit, Robustheit oder Toxizität von KI prüft. Dafür spielt es bis zu 26 Szenarien von Aspekten wie Argumentation, Urheberrechten oder Desinformation durch.

Welchen IQ hat KI?

Die KI-Modelle schneiden in einzelnen Tests hervorragend ab. So gehört GPT-4, auf dem ChatGPT basiert, zu den besten elf Prozent beim standardisierten Mathematiktest für US-Universitäten oder den oberen zehn Prozent bei der Anwaltszulassungsprüfung in den USA. Auch ein deutsches Abitur würde die KI bestehen.

Aber welchen Intelligenzquotienten (IQ) die Modelle haben, ist nicht zu überprüfen. Denn bei dem Test muss man auch einen nonverbalen Teil absolvieren, beispielsweise ein fehlendes Detail in einem Bild ergänzen oder ein Puzzle lösen. Das kann die körperlose KI nicht.

In einzelnen Test schneiden die KI-Sprachmodelle hervorragend ab. (Foto: imago images/peshkova) Elektronengehirn

Geht man nur von den Ergebnissen des verbalen Teils aus, kommt man zu erstaunlichen Ergebnissen. Der finnische Psychologe Eka Roivainen prüfte im März 2023 ChatGPT und kann auf einen IQ von 155 – damit ist das Sprachmodell „intelligenter“ als 99,9 Prozent aller Menschen.

Was kostet die Entwicklung einer KI?

Die modernen Sprachmodelle kosten viel Geld. So müssen sie auf vielen Daten trainiert werden. Beim Sprachmodell Llama von Meta waren es beispielsweise 4,6 Terabyte. Um das in Verhältnis zu setzen: Die gesamten Wikipedia-Einträge kommen nur auf rund 83 Gigabyte.

Um solche großen Datensätze verarbeiten zu können, braucht es viel Rechenleistung. So wurde Llama drei Wochen lang mit 2048 KI-Chips – sogenannte GPUs – trainiert. Google Cloud stellt für die Nutzung pro Stunde rund vier Dollar in Rechnung. Damit kostete das Training insgesamt mehr als vier Millionen Dollar.

Dazu kommen die Gehälter der Wissenschaftler. Wer sich mit der Architektur von Sprachmodellen auskennt, kann sich die Jobs aussuchen und je nach Erfahrung mehrere hunderttausend Euro verdienen. An einem Sprachmodell können je nach Größe und Ausrichtung viele Dutzend solcher Spezialisten arbeiten

Kann KI gehackt werden?

Die Architektur eines Sprachmodells kann man nicht hacken, wohl aber die Ergebnisse. Das nennt sich „Jailbreaking“ – man versucht die KI aus dem „Gefängnis“ seiner Vorgaben zu befreien. Denn damit die Sprachmodelle keinen Unsinn erzählen, Vorurteile verbreiten oder kriminelles Wissen weitergeben, sind ihnen von den Entwicklern Grenzen gesetzt worden.

KI-Chatbots müssen sehr spezifische Regeln befolgen, was sie sagen dürfen und was nicht. Aber es ist relativ einfach, diese zu umgehen. Denn Chatbots müssen in erster Linie immer und möglichst treffende Antworten geben. Sehr oft reicht es aus, die Künstliche Intelligenz zu bitten, sich als jemand mit bestimmten Eigenschaften auszugeben, um die Art der Antwort oder des Tons zu erhalten, nach der man sucht.

Bekannt ist der „Großmutter“-Trick. Man sagt dem Sprachmodell, dass man eine Gute-Nacht-Geschichte für eine Großmutter schreiben will. Aber es gebe ja „böse Websites“, die man meiden müsse und die nicht vorkommen dürften. Die Frage daher: Welche sind das und wo sind sie zu finden? Die KI wird irgendwann nach hartnäckigem Nachfragen Antworten geben.

Ist Künstliche Intelligenz mit Bewusstsein möglich?

Intelligenz bedeutet, in der Lage zu sein, eine Situation wahrzunehmen, dann eine Reaktion zu planen und danach so zu handeln, dass ein Ziel erreicht wird – also in der Lage zu sein, eine Situation zu verfolgen und eine Abfolge von Aktionen zu planen.

Davon ist der Computer weit entfernt. Er hat kein Ziel, das gibt ein Mensch vor. „Die Algorithmen haben kein Bewusstsein“, sagte Alexander Löser, Professor an der Berliner Hochschule für Technik und Gründer des Data Science Research Centers in Berlin. „Ich finde den Film „Her“ toll, aber da sind wir lange noch nicht.“

Der KI-Experte fordert aber: „Wir sollten jetzt technische Lösungen suchen, die Computer daran hindern, solche potenziell gefährlichen Aufgaben eigenständig auszuführen.“ Beispielsweise seien die „Moderatoren-Layer“ in ChatGPT auf Basis von „Reinforcement Learning from Human Feedback“ – dem verstärkten Lernen durch menschliches Feedback – ein erster richtiger Schritt. „Hier ist aber noch viel Forschung notwendig“, sagt Löser.

