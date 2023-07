Künstliche Intelligenz Wie Amazon den Rückstand im KI-Wettrennen aufholen will

Amazons KI-Vordenker Swami Sivasubramanian gibt einen Einblick, wie der Konzern Microsoft und Google einholen will. Dazu forciert das Unternehmen neue Partnerschaften.

Cloud-Markführer Amazon will beim Zukunfthema Künstliche Intelligenz nicht weiter hinter Microsoft und Google zurückfallen.

San Francisco Amazon hat das globale Cloud-Geschäft erfunden und ist bis heute Marktführer vor Microsoft und Google. Seit dem Start von ChatGPT beansprucht Microsoft eine Führungsrolle beim Bereich Künstliche Intelligenz. Nun will Amazon mit einer Reihe von Initiativen aufholen. "Wir sind gut aufgestellt", sagte Amazon-Manager Swami Sivasubramanian. Gegenüber dem Handelsblatt umriss er, wie der Konzern seine Rolle ausbauen will.

Künstliche Intelligenz ist das große Thema für alle Technologieunternehmen. Das gilt besonders für die drei Cloudanbieter Microsoft, Google und Amazon. Microsoft-Chef Satya Nadella seinen Konzern ganz auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Start-up OpenAI ausgerichtet und dafür mehr als zehn Milliarden Dollar in das Jungunternehmen in San Francisco investiert. Die Sprachmodelle von OpenAI geben den Takt in der Branche vor. Microsoft kann seinen Cloud-Kunden einen besonderen Zugang geben, den kein Anbieter hat. Google hat mit mit eigenen Sprachmodellen LLaMA nachgelegt.