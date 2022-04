Kurzmitteilungsdienst Elon Musk zieht in Twitter-Verwaltungsrat ein – Aktie steigt erneut stark

Als Großaktionär könnte Elon Musk den Kurznachrichtendienst neu ausrichten, eventuell den Vorstand auswechseln. Einen ersten Vorstoß wagt der Tesla-Chef bereits.

Der Tech-Unternehmer drängt bei Twitter auf mehr Meinungsfreiheit. (Foto: via REUTERS) Elon Musk

San Francisco, Düsseldorf Der neue Großaktionär Elon Musk wird bei Twitter wohl alles andere als ein stiller Teilhaber sein: Rund 24 Stunden, nachdem der Einstieg des Tesla-Chefs per Pflichtmitteilung an die Börse bekannt wurde, kündigte das Unternehmen an, den Milliardär in den Verwaltungsrat zu holen. Die Twitter-Akie, die am Vortag mit einem Plus von mehr als 27 Prozent aus dem Handel gegangen war, legte am Dienstag vorbörslich erneut mehr als neun Prozent zu.

„Durch Gespräche mit Elon in den vergangenen Wochen ist uns klargeworden, dass er sich im Verwaltungsrat sehr wertvoll einbringen kann“, erklärte Twitter-Chef Parag Agrawal. „Er ist ein leidenschaftlicher Anhänger und ein intensiver Kritiker des Dienstes. Genau das brauchen wir bei Twitter und im Verwaltungsrat, um langfristig stärker zu sein.“

