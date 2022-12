Kurzmitteilungsdienst Protest gegen Musk – Mitglieder von Twitter-Beirat legen Posten nieder

San Francisco Fast sieben Jahre lang hatte Eirliani Abdul Rahman den Kurzmitteilungsdienst Twitter im Umgang mit Hassrede beraten. „Jetzt ist Schluss“, sagte sie dem Handelsblatt. Sie und zwei weitere Mitglieder hätten ihre Ämter im beratenden Vertrauens- und Sicherheitsbeirat der Plattform niedergelegt.

„Am Anfang hatte ich noch Hoffnungen. Aber die sind endgültig vorbei“, sagte die Expertin, die derzeit an der Harvard Universität promoviert. Abdul Rahman ist seit der Gründung im Jahr 2016 Teil des Beirates. Twitter hatte das Gremium geschaffen, um Hassrede auf der Plattform einzudämmen. Abdul Rahman arbeitete unter anderem daran, der Plattform zu helfen, die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu stoppen.

„Meine roten Linien wurden überschritten“, sagte sie. Elon Musk habe behauptet, Hassrede sei seit seinem Kauf der Plattform zurückgegangen, aber das Gegenteil sei der Fall. „Musk hat viele der Menschen bei Twitter einfach entlassen, die früher gegen Hassrede vorgegangen sind“, kritisierte Abdul Rahman.

Sie verwies zudem auf eine Studie der auf Hassrede spezialisierten Nichtregierungsorganisation Center for Countering Digital Hate. Demnach hätten nach der Übernahme der Plattform durch Musk rassistische Aussagen um mehr als 200 Prozent und homophobe Aussagen um fast 60 Prozent zugelegt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Neben Abdul Rahman legten auch die Beiratsmitglieder Anne Collier und Lesley Podesta ihre Ämter nieder. Der Beirat zählte insgesamt mehr als 70 Mitglieder. Eine Rückmeldung von Twitter zu dem Vorgang stand zunächst aus.

Bundesregierung beobachtet Entwicklung Twitters

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz blickt besorgt auf die Entwicklung von Twitter. „Der Bundeskanzler und das Bundespresseamt sehen sich die Entwicklung von Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk sehr genau an“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Podcast „Geyer & Niesmann“ des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Beim Twitter-Auftritt von Scholz wäge man ab „zwischen der Entwicklung der Plattform einerseits und andererseits möglichen Alternativen, die man stattdessen nutzen kann“, sagte Hebestreit.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte am Montag seinen Rückzug von Twitter angekündigt. „Fehlende Kontrollen und mangelnde Verifizierungen führen zunehmend zur Verbreitung von Hass und Hetze, Falschinformationen und Verschwörungserzählungen. Da muss ich nicht dabei sein“, hieß es am Montag auf seinem Twitter-Account als Regierungschef.

Musk streitet mit der Stadt San Francisco

Musk hatte Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar gekauft. Er hatte zunächst rund die Hälfte der 7.500 Mitarbeitenden entlassen. Danach hatte es weitere Kündigungs- und Entlassungswellen gegeben. Laut Firmenkreisen beläuft sich die Zahl der aktiven Belegschaft noch auf knapp über 2.000 Beschäftigte.

Musk hatte die verbliebenen Beschäftigten auf lange Arbeitszeiten eingestimmt. Mittlerweile seien etliche Konferenzräume in improvisierte Schlafstätten umfunktioniert worden, berichtete das Portal Forbes. Daraufhin ging eine Beschwerde bei der Stadtverwaltung von San Francisco ein, da die Umwandlung von Geschäftsräumen in Wohnraum genehmigungspflichtig ist.

Die zuständige Gebäudeaufsicht von San Francisco bestätigte den Eingang einer Beschwerde und berichtete, dass ein Verfahren gegen Twitter eingeleitet worden sei. Am Mittwoch hat sie zudem eine Kontrolle in der Firmenzentrale durchgeführt.

Musk antwortete mit Vorwürfen gegen Bürgermeisterin London Breed. „Die Stadt San Francisco greift also Unternehmen an, die Betten für müde Mitarbeiter bereitstellen, anstatt dafür zu sorgen, dass Kinder vor Fentanyl geschützt sind“, klagte Musk. Dazu teilte er einen Link zu einer Geschichte aus der Lokalzeitung San Francisco Chronicle, in der über Missbrauch der Droge Fentanyl unter Minderjährigen berichtet wurde.

San Francisco gewährte Twitter 35 Millionen Dollar an Steuererleichterungen

Musk war wegen seiner anderen Firma, dem E-Autobauer Tesla, bereits mit der Gemeinde Alamenda in einen Konflikt geraten. Der nur wenige Kilometer von San Francisco entfernt Ort hatte Musk während der Corona-Pandemie zum Stopp der Produktion aufgefordert. Musk hatte sich darüber hinweggesetzt und später die Firmenzentrale von Tesla nach Texas verlagert.

>> Lesen Sie hier: Sinnkrise im Silicon Valley: „Die Party ist vorbei“

Sollte Musk auch die Firmenzentrale von Twitter aus San Francisco abziehen, wäre das ein schwerer Schlag für die Stadt. San Francisco hatte Twitter mit Steuererleichterungen im Wert von rund 35 Millionen Dollar in die Innenstadt geholt. Ziel war es, das Stadtzentrum stärker zu entwickeln. Sollte die Firmenzentrale nun verschwinden, wäre das Prestigeprojekt von San Francisco gescheitert.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Sinnkrise im Silicon Valley: „Die Party ist vorbei“.