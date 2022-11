Kurznachrichtendienst Bericht: Viele Mitarbeiter verlassen Twitter nach Musk-Ultimatum

Der neue Eigentümer hatte den Beschäftigten zuvor ein Ultimatum gestellt. Doch offenbar entschieden sich so viel zum Abschied, dass sogar der Geschäftsbetrieb bedroht sein könnte.

Beim Kurznachrichtendienst gehen offenbar viele Mitarbeiter nach einem Ultimatum freiwillig. (Foto: AP) Twitter-Zentrale in San Francisco

San Francisco Elon Musk hatte den Beschäftigten von Twitter ein Ultimatum gestellt: Entweder sie verpflichten sich zur neuen „Hardcore“-Arbeitsumgebung des Unternehmens oder sie gehen. Letztlich weigerten sich aber offenbar viel mehr Mitarbeiter als der Milliardär und neue Twitter-Chef erwartet hatte. Nach einem Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg ist informierten Kreisen zufolge sogar der Geschäftsbetrieb der Kurznachrichtendienstes bedroht.

Bloomberg berichtet unter Berufung auf die Insider, dass sich so viele Angestellte für die Abfindung entschieden hätten, dass es zu Verwirrung darüber kam, welche Personen noch Zugang zu den Firmenstandorten haben sollten. Laut einem der Finanznachrichtenagentur vorliegenden Memo hat Twitter seine Büros bis Montag geschlossen.

„Bitte halten Sie sich weiterhin an die Unternehmensrichtlinien, indem Sie keine vertraulichen Informationen in den sozialen Medien, mit der Presse oder anderswo diskutieren“, hieß es in dem Schreiben zudem.

In den Stunden vor Ablauf seines Ultimatums versuchte Musk, die Beschäftigten zum Bleiben zu bewegen. Als die Frist am Donnerstagabend näher rückte, wurden Mitarbeiter in Schlüsselpositionen dem Vernehmen nach zu Treffen eingeladen, um Vorschläge für die Zukunft des sozialen Netzwerks zu hören. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Musk, der sich strikt gegen Fernarbeit geäußert hatte, schickte am Donnerstag eine E-Mail, in der er seinen Ton milderte. „Für die Genehmigung muss Ihr Vorgesetzter lediglich die Verantwortung dafür übernehmen, dass Sie einen ausgezeichneten Beitrag leisten“, schrieb er. Mindestens einmal im Monat sollten die Mitarbeiter persönliche Treffen mit ihren Kollegen haben. Twitter-Angestellte verabschieden sich Die internen Kommunikationskanäle von Twitter füllten sich indessen mit Mitarbeitern, die ein Salut-Emoji zeigten, das zum Symbol für das Verlassen des Unternehmens geworden ist. Ehemalige Mitarbeiter haben den Gruß auch öffentlich getwittert, zusammen mit ihren internen Slack-Nachrichten. Einige, die das Unternehmen verließen, spekulierten, dass das Ausmaß des Mitarbeiterexodus den Geschäftsbetrieb von Twitter untergraben könnte. Mit den Kündigungen fließe Wissen darüber ab, wie Probleme zu beheben oder Systeme während des täglichen Normalbetriebs zu aktualisieren seien. Andere hätten ihre geplante Kündigung in einem privaten Forum außerhalb des Kurzmitteilungsdiensts zum Thema gemacht und etwa gefragt, ob nun ihre US-Visa in Gefahr seien oder ob sie tatsächlich die versprochene Abfindung bekämen, berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf ein erst in dieser Woche gefeuertes Ex-Mitglied der Belegschaft. Musk hatte die Mitarbeiter am Mittwoch aufgefordert, förmlich zu erklären, ob sie bereit sind, weiter für das Unternehmen zu arbeiten – dafür mussten sie sich zu „langen Arbeitszeiten bei hoher Intensität“ verpflichten. Formular mit nur einer Antwortmöglichkeit: „Ja“ oder Entlassung Ihnen wurde dafür per Google-Formular eine Frist bis Donnerstag um 17 Uhr (Ortszeit San Francisco) gesetzt. Das Formular enthielt nur eine mögliche Antwort: „Ja“. Jedem, der die Bedingungen zum Ablauf der Frist nicht akzeptiert, wurde mitgeteilt, dass er mit drei Monatsgehältern als Entlassungsgeld aus dem Unternehmen ausscheiden würde. Musk schrieb in der E-Mail laut AP, er plane einen Durchbruch zu einem „Twitter 2.0“, das extrem auf das Wesentliche beschränkt sein müsse und im Kern ein Software- und Server-Unternehmen sein werde. Spezialisten, die „großartigen Code“ schreiben, würden den größten Teil des Teams stellen. Musk hatte bereits einen großen Teil der Belegschaft am 4. November gefeuert, nachdem er Ende Oktober das Unternehmen für 44 Milliarden Dollar übernommen hatte. Mehr: Ende des amerikanischen Traums? Entlassungswelle im Silicon Valley trifft auch deutsche Fachkräfte