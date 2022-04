Kurznachrichtendienst Elon Musk steigt bei Twitter ein – Aktie legt mehr als 25 Prozent zu

Der Tesla-Chef nutzt die Plattform intensiv, hatte zuletzt aber auch Kritik an Twitter geäußert. Sein milliardenschwerer Einstieg lässt die Aktie nach oben schnellen.

Der Tesla-Chef ist nun auch Großaktionär von Twitter. (Foto: AP) Elon Musk

Düsseldorf Tesla-Chef Elon Musk hat einen Anteil von 9,2 Prozent am Kurznachrichtendienst Twitter aufgebaut. Das geht aus einer Pflichtmitteilung an die Börse hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Demnach hat der 50-Jährige insgesamt 73,5 Millionen Aktien von Twitter im Wert von 2,89 Milliarden Dollar gekauft und ist damit größter Anteilseigner. Der Kurs schoss nach Publikation der Mitteilung vorbörslich um 26 Prozent nach oben.

Rein rechnerisch machte Musk auf einen Schlag einen Gewinn von rund 700 Millionen Dollar. Aber um das Geld wird es ihm kaum in erste Linie gehen. Den Milliardär verbindet eine lange Geschichte mit der Plattform. Der Tesla-Chef und Gründer von Space X besitzt mehr als 80 Millionen Follower auf Twitter, postet und antwortet Tag und Nacht auf dem Kurznachrichtendienst. Teils überraschende Ankündigungen per Tweet haben dem Milliardär mehrfach Ärger mit der Börsenaufsicht SEC eingebracht.