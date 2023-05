Kurznachrichtendienst Elon Musk will als Twitter-Chef abtreten – in sechs Wochen

Elon Musk erklärt, den CEO-Posten bei Twitter abgeben zu wollen. In rund sechs Wochen soll die neue Führungskraft starten – angeblich eine Frau.

Der Milliardär will den Twitter-Chefposten nach eigener Aussage wieder abgeben. (Foto: mauritius images (M)) Elon Musk

New York, San Francisco Elon Musk tritt als Chef des Kurznachrichtendiensts Twitter ab. Das hat der Milliardär und Tesla-Chef am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in einem Tweet verkündet.

„Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich eine neue CEO für X/Twitter eingestellt habe. Sie wird in ~6 Wochen anfangen“, schrieb Musk. X Corp ist der neue Name des Twitter-Holding-Unternehmens in Nevada, das Musk im April aufgesetzt hatte.

In Zukunft werde er sich auf die Rolle als Executive Chairman und Technologiechef beschränken, so Musk, und sich um Produkt, Software und die Hardwaresysteme kümmern.

Musk hatte Twitter nach monatelangem Hin und Her Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar übernommen, die bisherige Führungsmannschaft entlassen, Tausende Mitarbeiter abgebaut und tiefgreifende Umbauarbeiten angekündigt. Am Dienstag hatte der umstrittene rechte Moderator Tucker Carlson erklärt, nach seiner Entlassung durch den Fernsehsender Fox seine Show auf Twitter weiterzuführen.